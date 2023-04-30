rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Изображение материала

Ростовчанина Дмитрия Диброва в «Кто хочет стать миллионером?» заменили на певицу

30 апреля 2023, 08:10
Фото: wikipedia.org
Дмитрий Дибров

Ростовчанин Дмитрий Дибров покинул шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Уроженец Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров покинул шоу «Кто хочет стать миллионером?», новый выпуск передачи вела певица Юлианна Караулова.

После долгого перерыва на ТВ снова вышла передача «Кто хочет стать миллионером?». Однако кресло ведущего вместо ростовчанина Дмитрия Диброва заняла певица Юлианна Караулова. Слухи о том, что журналист покинет шоу ходили уже давно.

Формат передачи также изменился. Теперь принять участие в ней могут не только знаменитости, но и обычные россияне.

Звёздные ростовчане Дибров и Аллегрова получают пенсии больше 30 тысяч рублей
Узнать подробнее

Сама Караулова заявила «Телепрограмме», что переживает о том, как ее примут зрители. Она заявила, что Дибров был строгим ведущим, однако она в силу своего характера будет «абсолютно по-другому вести шоу».

Дибров свой уход с ТВ никак не комментировал. Журналист до сих пор не может до конца оправиться после инсульта, а супруга Диброва Полина в соцсетях жалуется, что не знает, на какие средства жить после увольнения телеведущего.

Читайте также:
Ростовчанин Дибров попал в ДТП с полицейской машинойРостовчанин Дмитрий Дибров рассказал о проблемах с памятью после инсульта«Повезло родиться на наших землях»: ростовский журналист Дибров обратился к казакам
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Дмитрий Дибров#Полина Диброва#Дибров Дмитрий Александрович#Новости шоу-бизнеса#Ростовские знаменитости#Новости о Дмитрии Диброве#Новости о Полине Дибровой
Подпишитесь
Индекс шашлыка: во сколько жителям Ростова обойдутся майские праздники в 2023 году
Сегодня, 06:53
Движение по двум полосам открыли на мосту через Северский Донец в Ростовской области
Сегодня, 06:39
Труп пропавшего восьмимесячного младенца в Ростове нашли в морозилке
Сегодня, 06:23
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пенсионерки в коллекторе в Ростове
Сегодня, 05:41
Жители Александровки в Ростове-на-Дону засняли НЛО днем 29 апреля
Вчера, 17:59
Переулок Соборный подтопило из-за ливня в Ростове-на-Дону вечером 29 апреля
Вчера, 17:41