Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
После долгого перерыва на ТВ снова вышла передача «Кто хочет стать миллионером?». Однако кресло ведущего вместо ростовчанина Дмитрия Диброва заняла певица Юлианна Караулова. Слухи о том, что журналист покинет шоу ходили уже давно.
Формат передачи также изменился. Теперь принять участие в ней могут не только знаменитости, но и обычные россияне.
Сама Караулова заявила «Телепрограмме», что переживает о том, как ее примут зрители. Она заявила, что Дибров был строгим ведущим, однако она в силу своего характера будет «абсолютно по-другому вести шоу».
Дибров свой уход с ТВ никак не комментировал. Журналист до сих пор не может до конца оправиться после инсульта, а супруга Диброва Полина в соцсетях жалуется, что не знает, на какие средства жить после увольнения телеведущего.