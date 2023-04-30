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Ростовский спасатель объяснил, что делать, если затянуло в канализационный коллектор

30 апреля 2023, 07:02
Фото: ru.freepik.com/free-photo/the-portrait-of-young-beautiful-woman-in-the-rain_8364375.htm#query=%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9&position=47&from_view=search&track=robertav1_2_sidr
Шансы выжить при попадании в заполненный водой коллектор минимальны, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков

Напомним, что 28 апреля в ливневом коллекторе в Ростове был найден труп 81-летней учительницы английского языка. Она упала в ливневый коллектор во время сильного ливня и захлебнулась. По словам спасателя, выжить в заполненном водой коллекторе практически невозможно.

Как рассказал Артем Белков, человек может находиться под водой с задержанным дыханием от 3 до 5 минут. По истечении этого времени уровень кислорода в крови понижается, сознание замутняется, человек пытается вдохнуть воду и захлебывается.

«В коллектор попадают, как мы поняли, случайно. Людей затягивает мощным потоком воды. И, увы, даже подготовленный ныряльщик вряд ли выберется живым. Сориентироваться в такой ситуации сложно, а найти воздушный карман в темном душном пространстве, пребывая в состоянии шока – практически невозможно», - предупреждает эксперт.

Белков добавляет, что лучший способ не утонуть в канализационном коллекторе – не попадать в него.

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«Однако смоделировать ситуацию мы можем. Во-первых, задержите дыхание и старайтесь бороться с течением, цепляйтесь за все, что поможет вам не уплыть из-за течения еще дальше. Постарайтесь отыскать воздушный карман и сделайте вдох. Если видите свет – пробирайтесь к нему», - советует спасатель.

По словам Артема Белкова, на практике воплотить такое практически невозможно. Поток воды несет с собой мусор, который может оглушить попавшего в коллектор человека.

«Внимательно смотрите на течение, когда пытаетесь перейти затопленную улицу. Старайтесь не идти там, где не видите дороги. Лучше проверяйте путь перед собой палкой или шестом», - советует эксперт.

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