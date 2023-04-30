Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:54
Правительство Ростовской области определяет размер взноса на капитальный ремонт. Начиная с 1 марта 2022 года, он составляет 12 рублей 61 копейку за каждый квадратный метр общей площади помещения. Это значение одинаково для всех районов области.
Собственники обязаны уплачивать взносы только за свои собственные помещения, а взносы на капитальный ремонт за общие помещения не начисляются.
Размер взноса на капитальный ремонт не может быть ниже установленного минимального значения. Однако, он может быть увеличен только после принятия решения общим собранием собственников квартир в многоквартирном доме.
В целом программа рассчитана до 2049 года и включает более 18,6 тысячи многоквартирных домов площадью более 58 миллионов квадратных метров.
Напомним, что в апреле 2023 года планировалось увеличить взносы на капитальный ремонт на 12%. Говорилось, что местные жители будут вынуждены платить не менее 14,14 рубля за каждый квадратный метр площади.
Наталья Оськина, депутат городской Думы, рассказывала о множестве обращений от жителей, которых возмутила эта инициатива и они требовали принять меры, чтобы не допустить увеличения тарифа.
Депутат подчеркивала, что Фонд капитального ремонта является некоммерческой организацией, к которой сложно обратиться за защитой прав потребителей при возникновении нарушений, затруднительны также и судебные процессы.
Оськина также отмечала, что есть большое количество случаев, когда люди платят взносы на капремонт в течение длительного времени, но работы так и не проводятся. Кроме того, деньги на капитальный ремонт собираются и с новых зданий, которым ремонт не требуется в течение как минимум 25 лет.
В результате жители Ростовской области высказались против законопроекта, предусматривающего увеличение тарифа на капитальный ремонт каждый год на уровень инфляции, и собрали большое количество подписей. Как результат, законопроект был отозван с рассмотрения в Заксобрании Ростовской области с целью юридико-технической доработки, и его судьба будет определена Министерством жилищно-коммунального хозяйства региона.
В региональную программу капитального ремонта включены все многоквартирные дома на территории области, за исключением аварийных и домов, которые являются блокированной застройкой и имеют небольшое число квартир, а также физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент), превышающий 70%.
При постановке дома в очередь учитываются следующие параметры:
Узнать, когда планируется провести капитальный ремонт многоквартирного дома, можно на сайте Фонда содействия реформированию жилищно — коммунального хозяйства. Для этого достаточно ввести адрес дома, после чего появится информация о всех проведенных ранее работах и мероприятиях, которые планируются в будущем.
В программу капитального ремонта не включают дома:
Жильцы этих домов не платят взносы на капремонт. Если счета все же приходят, то это можно обжаловать.
В Ростовской области действует компенсационная программа на оплату взносов на капитальный ремонт. Компенсация может быть предоставлена следующим категориям граждан:
Компенсация составляет 50% или 100% от размера взносов и рассчитывается в зависимости от возраста собственника.
Собственники жилья должны оплатить квитанцию за капитальный ремонт в полном объеме и после обратиться в орган соцзащиты населения по месту регистрации для подачи заявления на получение компенсации.
Если собственник квартиры не оплатил взносы на капремонт вовремя, то он не будет иметь право на получение субсидий на оплату жилплощади и коммунальных услуг (согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ).
Жильцы, которые не своевременно или не полностью уплатили взносы на капремонт, должны уплатить пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ.