Оськина также отмечала, что есть большое количество случаев, когда люди платят взносы на капремонт в течение длительного времени, но работы так и не проводятся. Кроме того, деньги на капитальный ремонт собираются и с новых зданий, которым ремонт не требуется в течение как минимум 25 лет.