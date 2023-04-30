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Сколько жители Ростовской области платят за капремонт в 2023 году и какие есть льготы

30 апреля 2023, 04:51
Фото: 1mi
В Ростовской области продолжается реализация программы по капремонту домов. Сколько платят местные жители и какие для них предусмотрели льготы, в материале RostovGazeta.

Сколько платят за капремонт в Ростовской области

Правительство Ростовской области определяет размер взноса на капитальный ремонт. Начиная с 1 марта 2022 года, он составляет 12 рублей 61 копейку за каждый квадратный метр общей площади помещения. Это значение одинаково для всех районов области.

Собственники обязаны уплачивать взносы только за свои собственные помещения, а взносы на капитальный ремонт за общие помещения не начисляются.

Размер взноса на капитальный ремонт не может быть ниже установленного минимального значения. Однако, он может быть увеличен только после принятия решения общим собранием собственников квартир в многоквартирном доме.

В целом программа рассчитана до 2049 года и включает более 18,6 тысячи многоквартирных домов площадью более 58 миллионов квадратных метров.

Повышение платы за капремонт в Ростовской области

Напомним, что в апреле 2023 года планировалось увеличить взносы на капитальный ремонт на 12%. Говорилось, что местные жители будут вынуждены платить не менее 14,14 рубля за каждый квадратный метр площади.

Наталья Оськина, депутат городской Думы, рассказывала о множестве обращений от жителей, которых возмутила эта инициатива и они требовали принять меры, чтобы не допустить увеличения тарифа. 

Фото: 1mi

Депутат подчеркивала, что Фонд капитального ремонта является некоммерческой организацией, к которой сложно обратиться за защитой прав потребителей при возникновении нарушений, затруднительны также и судебные процессы.

Оськина также отмечала, что есть большое количество случаев, когда люди платят взносы на капремонт в течение длительного времени, но работы так и не проводятся. Кроме того, деньги на капитальный ремонт собираются и с новых зданий, которым ремонт не требуется в течение как минимум 25 лет.

В результате жители Ростовской области высказались против законопроекта, предусматривающего увеличение тарифа на капитальный ремонт каждый год на уровень инфляции, и собрали большое количество подписей. Как результат, законопроект был отозван с рассмотрения в Заксобрании Ростовской области с целью юридико-технической доработки, и его судьба будет определена Министерством жилищно-коммунального хозяйства региона.

Как определяют очередность ремонта дома

В региональную программу капитального ремонта включены все многоквартирные дома на территории области, за исключением аварийных и домов, которые являются блокированной застройкой и имеют небольшое число квартир, а также физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент), превышающий 70%.

Фото: 1mi

При постановке дома в очередь учитываются следующие параметры:

  1. Год постройки;
  2. Процент физического износа;
  3. Дата последнего капитального ремонта;
  4. Комплексность проведения ремонта;
  5. Количество этажей и общая площадь.

Как узнать дату капремонта дома в Ростовской области

Узнать, когда планируется провести капитальный ремонт многоквартирного дома, можно на сайте Фонда содействия реформированию жилищно — коммунального хозяйства. Для этого достаточно ввести адрес дома, после чего появится информация о всех проведенных ранее работах и мероприятиях, которые планируются в будущем.

Какие дома не попадают под программу капремонта

В программу капитального ремонта не включают дома:

  1. Которые предстоит снести или провести реконструкцию;
  2. В которых меньше 3 квартир;
  3. Которые включили в программу реновации;

Жильцы этих домов не платят взносы на капремонт. Если счета все же приходят, то это можно обжаловать.

Льготы при оплате капремонта

В Ростовской области действует компенсационная программа на оплату взносов на капитальный ремонт. Компенсация может быть предоставлена следующим категориям граждан:

  1. Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет;
  2. Проживающие в составе семьи, которая состоит только из неработающих граждан пенсионного возраста и если собственник достиг 80 лет;
  3. Неработающие инвалиды, при минимальном возрасте собственника в 70 или 80 лет.

Компенсация составляет 50% или 100% от размера взносов и рассчитывается в зависимости от возраста собственника.

Фото: 1mi

Собственники жилья должны оплатить квитанцию за капитальный ремонт в полном объеме и после обратиться в орган соцзащиты населения по месту регистрации для подачи заявления на получение компенсации.

Что будет, если не платить за капремонт?

Если собственник квартиры не оплатил взносы на капремонт вовремя, то он не будет иметь право на получение субсидий на оплату жилплощади и коммунальных услуг (согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ).

Жильцы, которые не своевременно или не полностью уплатили взносы на капремонт, должны уплатить пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ.

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