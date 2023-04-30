Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Ростовские следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя и его 23-летней супруги. Их обвиняют в убийстве собственной 8-месячной дочери.
По предварительным данным, в пятницу, 28 апреля, супруги, находясь у себя дома, нанесли девочке телесные повреждения, от которых она умерла. После этого пара попыталась спрятать тело дочки.
Чтобы отвести от себя подозрения, мать позвонила в полицию и заявила, что ее ребенка якобы украли неизвестные. Однако прибывшие в квартиру полицейские нашли там останки тела младенца.
Оба родителя задержаны. Расследование дела продолжается.
Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый в расправе отец ребенка во время задержания полицией находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Из-за этого он даже не мог дать показания следователям.