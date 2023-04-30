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Следком назвал подробности убийства младенца, найденного в морозилке в Ростове

30 апреля 2023, 08:08
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области
Следком изучает все обстоятельства расправы над 8-месячной девочкой в Ростове
Молодые супруги убили 8-месячную дочь и спрятали ее останки в морозилке, рассказали в Следственном комитете России по Ростовской области.

Ростовские следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя и его 23-летней супруги. Их обвиняют в убийстве собственной 8-месячной дочери.

По предварительным данным, в пятницу, 28 апреля, супруги, находясь у себя дома, нанесли девочке телесные повреждения, от которых она умерла. После этого пара попыталась спрятать тело дочки.

Чтобы отвести от себя подозрения, мать позвонила в полицию и заявила, что ее ребенка якобы украли неизвестные. Однако прибывшие в квартиру полицейские нашли там останки тела младенца.

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Оба родителя задержаны. Расследование дела продолжается.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый в расправе отец ребенка во время задержания полицией находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Из-за этого он даже не мог дать показания следователям.

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