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Труп мужчины был найден 30 апреля на остановке на улице Богданова в Ростове-на-Дону

30 апреля 2023, 20:45
Фото: 1MI
Труп мужчины был найден 30 апреля на остановке на улице Богданова в Ростове-на-Дону
30 апреля на улице Богданова в Ростове-на-Дону было найдено тело человека, сообщили очевидцы в соцсетях.

Фотографии с места происшествия быстро распространил паблик «Ростов Главный». По словам очевидцев, труп был обнаружен на тротуаре рядом с остановкой на пересечении 35-й Линии и улицы Богданова.

Фото: Телеграм-канал "Ростов Главный"
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Свидетели сразу вызвали скорую помощь, но медики могли только констатировать смерть человека. Правоохранительные органы были также вызваны на место происшествия, и после осмотра тело было убрано с тротуара.

Днем ранее эту же часть улицы 35-й Линия в Ростове полиция оцепила из-за подозрительного предмета, похожего на гранату.

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