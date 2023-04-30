Posted Сегодня, 20:45
Published Сегодня, 20:45
Modified Сегодня, 20:48
Updated Сегодня, 20:48
Фотографии с места происшествия быстро распространил паблик «Ростов Главный». По словам очевидцев, труп был обнаружен на тротуаре рядом с остановкой на пересечении 35-й Линии и улицы Богданова.
Свидетели сразу вызвали скорую помощь, но медики могли только констатировать смерть человека. Правоохранительные органы были также вызваны на место происшествия, и после осмотра тело было убрано с тротуара.
Днем ранее эту же часть улицы 35-й Линия в Ростове полиция оцепила из-за подозрительного предмета, похожего на гранату.