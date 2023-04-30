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Училась на педиатра: стали известны новые подробности убийства младенца в Ростове

30 апреля 2023, 12:50
Фото: 1MI
Стали известны новые подробности убийства 8-месячной девочки в Ростове

Мать, убившая вместе с мужем 8-месячную дочь в Ростове, училась на педиатра

Мать убитой 8-месячной девочки училась на врача-педиатра в Ростове, медицинские знания помогли ей расправиться с дочерью, пишут СМИ.

В Ростове продолжается расследование убийства 8-месячной девочки. Ее останки нашли в морозилке. Подозреваемыми по делу проходят 33-летний отец и 23-летняя мать младенца.

Трагедия произошла 28 апреля. Отец девочки поссорился с супругой. В порыве гнева он решил ударить ее ногой, однако промахнулся и попал в голову новорожденной дочери. Малышка умерла почти сразу.

Чтобы скрыть преступление, они решили избавиться от тела. 1рнд пишет, что в этом деле помогли медицинские знания матери девочки — она училась на педиатра. Останки ребенка пара спрятала в морозилку.

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Позже мать позвонила в полицию, выдумав версию, что ее усыпили газом неизвестные, похитившие ее дочь. Однако правоохранители усомнились в правдоподобности слов девушки. Проверив квартиру, они нашли останки ребенка.

Следственные действия по делу еще продолжаются. Подозреваемые родители задержаны.

Ранее следователи опубликовали фото из квартиры, где нашли труп убитой родителями новорожденной девочки.

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