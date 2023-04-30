Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В Ростове продолжается расследование убийства 8-месячной девочки. Ее останки нашли в морозилке. Подозреваемыми по делу проходят 33-летний отец и 23-летняя мать младенца.
Трагедия произошла 28 апреля. Отец девочки поссорился с супругой. В порыве гнева он решил ударить ее ногой, однако промахнулся и попал в голову новорожденной дочери. Малышка умерла почти сразу.
Чтобы скрыть преступление, они решили избавиться от тела. 1рнд пишет, что в этом деле помогли медицинские знания матери девочки — она училась на педиатра. Останки ребенка пара спрятала в морозилку.
Позже мать позвонила в полицию, выдумав версию, что ее усыпили газом неизвестные, похитившие ее дочь. Однако правоохранители усомнились в правдоподобности слов девушки. Проверив квартиру, они нашли останки ребенка.
Следственные действия по делу еще продолжаются. Подозреваемые родители задержаны.
Ранее следователи опубликовали фото из квартиры, где нашли труп убитой родителями новорожденной девочки.