Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
Так, с 3 июля по 25 августа водителям будет затруднительно проехать на улице Темерницкой (от строения № 10 до № 24/22) . С 3 июня по 25 августа также будет ограничено движение по правой полосе проспекта Ворошиловского при движении в северном направлении (от строения № 32/104 до строения № 36-38).
Кроме того, с 15 мая по 17 июля на переулке Автобусном (участок от улицы Краснодарской, 4/4 до улицы Агрегаторной) также будут ограничения из-за ремонта газопровода.
Ранее стало известно, что из-за модернизации тепломагистрали в Ростове ограничат проезд для авто с 4 мая. Речь идет об улице Социалистической.