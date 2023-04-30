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В центре Ростова и рядом с Братским кладбищем ограничат движение для транспорта

30 апреля 2023, 20:08
Фото: 1MI
В центре Ростова и рядом с Братским кладбищем ограничат движение для транспорта

В центре Ростова и возле Братского кладбища летом ограничат движение для транспорта

В связи с модернизацией тепломагистрали, на нескольких центральных улицах Ростова-на-Дону летом будут ограничены движение для транспорта, сообщили в городском департаменте автодорог.

 Так, с 3 июля по 25 августа водителям будет затруднительно проехать на улице Темерницкой (от строения № 10 до № 24/22) . С 3 июня по 25 августа также будет ограничено движение по правой полосе проспекта Ворошиловского при движении в северном направлении (от строения № 32/104 до строения № 36-38).

Кроме того, с 15 мая по 17 июля на переулке Автобусном (участок от улицы Краснодарской, 4/4 до улицы Агрегаторной) также будут ограничения из-за ремонта газопровода.

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Ранее стало известно, что из-за модернизации тепломагистрали в Ростове ограничат проезд для авто с 4 мая. Речь идет об улице Социалистической.

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