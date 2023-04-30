Так, с 3 июля по 25 августа водителям будет затруднительно проехать на улице Темерницкой (от строения № 10 до № 24/22) . С 3 июня по 25 августа также будет ограничено движение по правой полосе проспекта Ворошиловского при движении в северном направлении (от строения № 32/104 до строения № 36-38).