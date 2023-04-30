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«Время покажет»: ростовчане поддержали уход Диброва из «Кто хочет стать миллионером?»

30 апреля 2023, 13:42
Фото: Социальные сети Полины Дибровой
Ростовчанин Дмитрий Дибров с супругой Полиной и сыновьями

Ростовчане поддержали уход Дмитрия Диброва из передачи «Кто хочет стать миллионером?»

Телеведущего Дмитрия Диброва заменили на певицу Юлианну Караулову в передаче «Кто хочет стать миллионером?», ростовчане поддержали журналиста и пожелали ему новых успешных проектов.

После продолжительного периода в эфир вернулась передача «Кто хочет стать миллионером?». Однако место ведущего Дмитрия Диброва заняла певица Юлианна Караулова. Слухи об увольнении ростовчанина ходили давно, их связывали с последствиями инсульта, перенесенного звездой. Сам журналист заверяет, что вскоре вернется на ТВ с новыми проектами.

Ростовчане поддержали уход Диброва. Они пишут: «В добрый путь!», «Давно пора, если честно. Этому шоу нужно новое дыхание», «Ужимки Диброва, честно говоря, уже поднадоели», «Дибров перенёс инсульт, и внешне это очень выражено».

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Многие пожелали Диброву найти свое новое призвание после увольнения: «Время рассудит. Дибров был хорошим ведущим, настоящий интеллектуал. Ждем новых проектов», «Ему лучше здоровьем и семьей заняться, уже не молодой человек», «Хорошо бы что-то интересное от Диброва увидеть, а не очередной шлак, которого полно на ТВ».

Некоторые же заявили, что хотят видеть в роли телеведущей жену Диброва Полину: «Лучше бы жена Дмитрия Полина пошла по его стопам и стала телеведущей».

Тем временем новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова назвала Диброва «строгим ведущим» и заявила, что с ней у шоу будет другой формат. Например, участие в нем смогут принимать не только звезды, но и обычные зрители.

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