Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
После продолжительного периода в эфир вернулась передача «Кто хочет стать миллионером?». Однако место ведущего Дмитрия Диброва заняла певица Юлианна Караулова. Слухи об увольнении ростовчанина ходили давно, их связывали с последствиями инсульта, перенесенного звездой. Сам журналист заверяет, что вскоре вернется на ТВ с новыми проектами.
Ростовчане поддержали уход Диброва. Они пишут: «В добрый путь!», «Давно пора, если честно. Этому шоу нужно новое дыхание», «Ужимки Диброва, честно говоря, уже поднадоели», «Дибров перенёс инсульт, и внешне это очень выражено».
Многие пожелали Диброву найти свое новое призвание после увольнения: «Время рассудит. Дибров был хорошим ведущим, настоящий интеллектуал. Ждем новых проектов», «Ему лучше здоровьем и семьей заняться, уже не молодой человек», «Хорошо бы что-то интересное от Диброва увидеть, а не очередной шлак, которого полно на ТВ».
Некоторые же заявили, что хотят видеть в роли телеведущей жену Диброва Полину: «Лучше бы жена Дмитрия Полина пошла по его стопам и стала телеведущей».
Тем временем новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова назвала Диброва «строгим ведущим» и заявила, что с ней у шоу будет другой формат. Например, участие в нем смогут принимать не только звезды, но и обычные зрители.