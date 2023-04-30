Тем временем новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова назвала Диброва «строгим ведущим» и заявила, что с ней у шоу будет другой формат. Например, участие в нем смогут принимать не только звезды, но и обычные зрители.