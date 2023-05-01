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Два водителя погибли в ДТП на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» 30 апреля

1 мая 2023, 10:46
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Два водителя погибли в ДТП на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск»
В Ростовской области двое водителей погибли в аварии на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск», не дождавшись приезда врачей, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

В воскресенье, 30 апреля, в 19.35 мск на 41-м километре трассы «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» в Багаевском районе произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок.

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По предварительной информации, 38-летний водитель Lada Vesta потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу, столкнувшись с Kia Rio.

Оба водителя, включая 40-летнего водителя Kia, погибли от полученных травм до приезда медиков, 26-летнюю пассажирку Kia Rio доставили в больницу с травмами.

Теперь полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Каменском районе в ДТП пострадали четыре человека.

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