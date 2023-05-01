Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В воскресенье, 30 апреля, в 19.35 мск на 41-м километре трассы «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» в Багаевском районе произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок.
По предварительной информации, 38-летний водитель Lada Vesta потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу, столкнувшись с Kia Rio.
Оба водителя, включая 40-летнего водителя Kia, погибли от полученных травм до приезда медиков, 26-летнюю пассажирку Kia Rio доставили в больницу с травмами.
Теперь полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии.
Ранее в Каменском районе в ДТП пострадали четыре человека.