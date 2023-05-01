Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Во вторник, 2 мая, ожидается облачная погода с умеренными дождями и сильными ливнями с грозой в отдельных муниципалитетах Ростовской области.
В ночное и утреннее время на донских дорогах ожидается снижение видимости из-за тумана, кроме того, Ростовскую область накроет ветром скоростью до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов, а на севере опустится до +2°. Днем воздух прогреется до +11…+19 градусов.
Ранее в Ростовской области ветер повалил опору ЛЭП.