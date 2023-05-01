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Гроза и похолодание до +2° ожидают жителей Ростовской области 2 мая

1 мая 2023, 18:20
Фото: pxhere.com
Гроза и похолодание до +2° ожидают жителей Ростовской области 2 мая
В Ростовской области жителей предупредили о ночном похолодании, дождях и грозе 2 мая, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Во вторник, 2 мая, ожидается облачная погода с умеренными дождями и сильными ливнями с грозой в отдельных муниципалитетах Ростовской области.

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В ночное и утреннее время на донских дорогах ожидается снижение видимости из-за тумана, кроме того, Ростовскую область накроет ветром скоростью до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов, а на севере опустится до +2°. Днем воздух прогреется до +11…+19 градусов.

Ранее в Ростовской области ветер повалил опору ЛЭП.

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