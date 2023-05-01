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Гроза и ураганный ветер до 23 метров в секунду ожидаются в Ростовской области 1 мая

1 мая 2023, 12:06
Фото: pxhere.com
Гроза и ураганный ветер до 23 метров в секунду ожидаются в Ростовской области 1 мая
В Ростовской области жителей ожидает ураганный ветер с ливнями и грозой 1 мая, об этом сообщили синоптики донского гидрометеоцентра.

В понедельник, 1 мая, в Ростовской области сохранится пасмурная погода, которая будет сопровождаться кратковременными сильными дождями, грозой и ветром скоростью до 23 метров в секунду. Ночью и утром на дорогах возникнет туман, а температура воздуха в течение суток будет колебаться от +3 до +22 градусов.

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Аналогичные погодные условия сохранятся следующие два дня, однако объем осадков будет меньше, как и скорость ветра, а температура воздуха будет меняться от +3 до +17 градусов. Только в отдельных районах воздух прогреется до +21 градуса.

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