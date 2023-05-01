Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В понедельник, 1 мая, в Ростовской области сохранится пасмурная погода, которая будет сопровождаться кратковременными сильными дождями, грозой и ветром скоростью до 23 метров в секунду. Ночью и утром на дорогах возникнет туман, а температура воздуха в течение суток будет колебаться от +3 до +22 градусов.
Аналогичные погодные условия сохранятся следующие два дня, однако объем осадков будет меньше, как и скорость ветра, а температура воздуха будет меняться от +3 до +17 градусов. Только в отдельных районах воздух прогреется до +21 градуса.
Ранее дончанам рассказали, когда регион вновь накроет магнитными бурями.