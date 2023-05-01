В понедельник, 1 мая, в Ростовской области сохранится пасмурная погода, которая будет сопровождаться кратковременными сильными дождями, грозой и ветром скоростью до 23 метров в секунду. Ночью и утром на дорогах возникнет туман, а температура воздуха в течение суток будет колебаться от +3 до +22 градусов.