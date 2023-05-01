Губернатор Ростовской области спросил у дончан, как решить проблему дефицита медиков

Среди предложений, прозвучавших от дончан в комментариях под постом, самыми популярными стали повышение зарплаты врачей, переоснащение больниц, строительство социального жилья для врачей с передачей в собственность через 10 лет, а также выделение дополнительных мест в медвузах для увеличения числа специалистов и возвращения системы распределения после вузов.