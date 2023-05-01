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Губернатор Ростовской области спросил у дончан, как решить проблему дефицита медиков

1 мая 2023, 06:54
Фото: pxhere.com
Губернатор Ростовской области спросил у дончан, как решить проблему дефицита медиков
Губернатор Ростовской области Василий Голубев спросил мнения дончан о том, как можно решить проблему дефицита медиков, опрос глава региона провел в своем Telegram-канале.

В субботу, 29 апреля, губернатор Голубев рассказал об основной проблеме системы донского здравоохранения, ею стал дефицит кадров.

Чтобы решить эту проблему, уже были приняты некоторые меры. Например, увеличено количество целевиков в мединститутах, предусмотрены стимулирующие выплаты, и работают программы помощи в покупке жилья для молодых специалистов и врачей дефицитных профессий.

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Однако, на данный момент, эти меры не принесли должного эффекта, поэтому власти ищут новые решения. Губернатор Ростовской области также предложил дончанам участвовать в обсуждениях, чтобы решить проблему острой нехватки врачей.

Среди предложений, прозвучавших от дончан в комментариях под постом, самыми популярными стали повышение зарплаты врачей, переоснащение больниц, строительство социального жилья для врачей с передачей в собственность через 10 лет, а также выделение дополнительных мест в медвузах для увеличения числа специалистов и возвращения системы распределения после вузов.

Ранее в Ростовской области заявили, что у детей стали хуже выявлять туберкулез.

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