На днях стало известно, что основное юрлицо IKEA в России сработало по итогам прошлого года в минус, убыток составил 10 миллиардов рублей. При этом в 2021 году основное юрлицо «Икеа Дом» заработала около 7,7 миллиарда рублей прибыли. Аналитики утверждают, что после ухода с российского рынка оборот компании упал втрое — со 157 до 48 миллиардов рублей, и теперь компания находится в процессе ликвидации.