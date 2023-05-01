Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
На днях стало известно, что основное юрлицо IKEA в России сработало по итогам прошлого года в минус, убыток составил 10 миллиардов рублей. При этом в 2021 году основное юрлицо «Икеа Дом» заработала около 7,7 миллиарда рублей прибыли. Аналитики утверждают, что после ухода с российского рынка оборот компании упал втрое — со 157 до 48 миллиардов рублей, и теперь компания находится в процессе ликвидации.
Напомним, причиной ухода компании с российского рынка стали западные санкции, которые стали реакцией европейского сообщества на начало СВО на Украине.
Ранее в феврале появились слухи о том, что IKEA заменит белорусская компания Swed House.