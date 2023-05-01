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IKEA раскрыла данные об убытках после закрытия магазина в Ростове и других городах РФ

1 мая 2023, 17:57
Фото: rostovgazeta.ru
IKEA раскрыла данные об убытках после закрытия магазина в Ростове и других городах РФ
IKEA опубликовала данные об убытках после ухода с российского рынка и закрытия магазинов в Ростове и других городах России, деталями поделился портал «Новые известия».

На днях стало известно, что основное юрлицо IKEA в России сработало по итогам прошлого года в минус, убыток составил 10 миллиардов рублей. При этом в 2021 году основное юрлицо «Икеа Дом» заработала около 7,7 миллиарда рублей прибыли. Аналитики утверждают, что после ухода с российского рынка оборот компании упал втрое — со 157 до 48 миллиардов рублей, и теперь компания находится в процессе ликвидации.

Стало известно, что открылось на месте IKEA в Ростове
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Напомним, причиной ухода компании с российского рынка стали западные санкции, которые стали реакцией европейского сообщества на начало СВО на Украине.

Ранее в феврале появились слухи о том, что IKEA заменит белорусская компания Swed House.

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