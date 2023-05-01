Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
В выходные жителей Ростовской области потрясла новость о гибели восьмимесячной девочки, убитой собственными родителями. Портал RostovGazeta расскажет о том, что известно к текущему часу.
Сотрудники СК РФ рассказали о задержании семейной пары 30 апреля. Супругов заподозрили в убийстве собственной восьмимесячной дочки.
Подозреваемыми по делу прошли 33-летний отец и 23-летняя мать, которых подозревают в хладнокровном убийстве собственного ребенка вечером 28 апреля. По предварительной версии, ребенок был убит в результате ссоры семейной пары, останки девочки родители спрятали в холодильник, желая избежать наказания. Более того, для поддержания версии о своей непричастности к преступлению молодые родители заявили о похищении девочки.
После задержания родители убитого ребенка прибыли на допрос, к тому моменту в СМИ просочилась информация о том, что девочка была убита в ходе конфликта между супругами. Якобы 33-летний отец хотел ударить свою жену, но промахнулся и выбил жизнь из ребенка одним ударом. После этого супруги решили скрыть следы преступления и расчленили ребенка.
При этом окружение и соседи подозреваемых сообщили, что даже не могли предположить, что родители были способны на убийство своей дочери, хотя семейная пара часто ссорилась, а отец злоупотреблял наркотиками.
Сейчас официальные источники сообщают, что семейная пара пробудет в СИЗО до конца июня, а из главного управления Следственного комитета России поступило поручение представить отчет о ходе расследования гибели ребенка.
Теперь правоохранительным органам предстоит установить полную картину произошедшего.
Большинство ростовчан ужаснули новости о трагической гибели девочки, и хотя многие предполагают, что катализатором для убийства стало влияние наркотиков на сознание родителей, другие ростовчане считают необходимым проводить регулярную проверку семей с детьми.
«И это даже не вершина, а снежинка на вершине айсберга. Что там творится за стенами квартир и частных домов в сотни квадратов? В советское время даже вводили обыски на предмет неучтенных детей под видом принудительной дезинфекции», — заметили ростовчане.
Однако нашлись и те, кто не смог поверить в убийство девочки отцом. Эти люди считают необходимым дождаться завершения следствия, поскольку версия о похищении девочки показалась им убедительной, несмотря на останки ребенка, найденные в морозилке дома ее родителей.
Обращаем внимание на то, что некоторые данные не получили подтверждения, а потому материал будет дополнен после выхода официальной информации.