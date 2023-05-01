После задержания родители убитого ребенка прибыли на допрос, к тому моменту в СМИ просочилась информация о том, что девочка была убита в ходе конфликта между супругами. Якобы 33-летний отец хотел ударить свою жену, но промахнулся и выбил жизнь из ребенка одним ударом. После этого супруги решили скрыть следы преступления и расчленили ребенка.