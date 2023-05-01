Кириенко проверил цены на товары в магазинах и аптеках Запорожской области

Основной целью этого стала проверка возможности населения закрыть свои потребности. Для этого чиновник посетил несколько торговых точек и аптек, чтобы удостовериться в том, что цены в них держатся на приемлемом уровне.

Кроме того, Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, ознакомившись в мерами обеспечения ее дополнительной защиты, и оценил общую ситуацию в зоне расположения станции.