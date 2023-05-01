Кириенко проверил цены на товары в магазинах и аптеках Запорожской области

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
В воскресенье, 30 апреля, стало известно о визите первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко Запорожья, в ходе которого чиновник проинспектировал цены на товары в магазинах и аптеках региона.
Основной целью этого стала проверка возможности населения закрыть свои потребности. Для этого чиновник посетил несколько торговых точек и аптек, чтобы удостовериться в том, что цены в них держатся на приемлемом уровне.
Кроме того, Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, ознакомившись в мерами обеспечения ее дополнительной защиты, и оценил общую ситуацию в зоне расположения станции.
Также чиновник побывал на объектах социальной инфраструктуры Энергодара и обсудил с администрацией города перспективы развития детского спорта и образования. Отдельно отмечен визит замруководителя администрации президента в первый “атомкласс”, где дети учатся по программе углубленного изучения естественных наук и математики.
Ранее Кириенко заявил, что страна Запада ведут гибридную войну с Россией.