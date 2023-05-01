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Машины в хлам: четыре человека пострадали в ДТП в Каменском районе

1 мая 2023, 09:58
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Машины в хлам: четыре человека пострадали в ДТП в Каменском районе

В Каменском районе 30 апреля четыре человека получили травмы в серьезном ДТП

В Ростовской области в лобовом столкновении разбились два автомобиля, пострадали четыре человека, подробностями поделились в пресс-службе ГИБДД региона.

В воскресенье, 30 апреля, около 18.48 мск в хуторе Красновка в Каменском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительной информации, 26-летний водитель «ВАЗ-2108» выехал на встречную полосу в районе дома на Профильной, 130, что привело к столкновению с «ВАЗ-2110», за рулем которой находился 46-летний водитель.

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На фото видно, что в результате столкновения один из автомобилей вылетел с проезжей части и опрокинулся на бок, а другому автомобилю полностью разбило капот. В ГИБДД уточнили, что пострадали оба водителя, а также их 20-летний и 35-летний пассажиры, которых доставили в больницу.

Ранее в Ростовской области с аварии с «перевертышем» погиб человек.

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