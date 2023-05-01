Машины в хлам: четыре человека пострадали в ДТП в Каменском районе

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В воскресенье, 30 апреля, около 18.48 мск в хуторе Красновка в Каменском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.
По предварительной информации, 26-летний водитель «ВАЗ-2108» выехал на встречную полосу в районе дома на Профильной, 130, что привело к столкновению с «ВАЗ-2110», за рулем которой находился 46-летний водитель.
На фото видно, что в результате столкновения один из автомобилей вылетел с проезжей части и опрокинулся на бок, а другому автомобилю полностью разбило капот. В ГИБДД уточнили, что пострадали оба водителя, а также их 20-летний и 35-летний пассажиры, которых доставили в больницу.
Ранее в Ростовской области с аварии с «перевертышем» погиб человек.