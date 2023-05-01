Машины в хлам: четыре человека пострадали в ДТП в Каменском районе

На фото видно, что в результате столкновения один из автомобилей вылетел с проезжей части и опрокинулся на бок, а другому автомобилю полностью разбило капот. В ГИБДД уточнили, что пострадали оба водителя, а также их 20-летний и 35-летний пассажиры, которых доставили в больницу.