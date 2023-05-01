Приятельница А. рассказала, что до того дня, когда Я. Майборода случайно убил свою дочь, в семье уже была напряженная обстановка. По словам женщины, цитируемой порталом Dondау, А. была жертвой домашнего насилия и подвергалась побоям. Знакомая подозреваемой уверена, что А. помогала в сокрытии останков восьмимесячной дочери только потому, что муж угрожал ей расправой.