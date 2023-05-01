Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Знакомая ростовчанки А. Майборода, подозреваемой в сокрытии следов убийства своей дочери, объяснила произошедшее страхом женщины перед собственным мужем.
Приятельница А. рассказала, что до того дня, когда Я. Майборода случайно убил свою дочь, в семье уже была напряженная обстановка. По словам женщины, цитируемой порталом Dondау, А. была жертвой домашнего насилия и подвергалась побоям. Знакомая подозреваемой уверена, что А. помогала в сокрытии останков восьмимесячной дочери только потому, что муж угрожал ей расправой.
«Я. частенько поднимал руку на А. Я уверена, что она покрывала его и пошла на преступление только из-за того, что опасалась за свою жизнь», — уточнила информатор в беседе с изданием.
В настоящее время информация об обстоятельствах убийства малолетнего ребенка в Ростове-на-Дону не получила подтверждения со стороны правоохранительных органов, а потому обстоятельства и мотивы произошедшего уточняются у официальных источников.
Донские СМИ сообщили, что в Ростовской области к 1 апреля текущего года накопилось более 2,6 миллиона тонн зерна, которое не удалось продать из-за западных санкций. Этот объем на 28,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Замгубернатора региона Виктор Гончаров в прошлом объяснил эту неблагоприятную тенденцию к накоплению зерна действием санкций и проблемами с логистикой, возникшими на фоне СВО.
Чиновник уточнил, что сейчас первостепенная задача региона - продать остатки урожая, а не задумываться о новых посевах, поскольку переизбыток зерна на рынке может спровоцировать обрушение цен и ухудшение условий рынка для ведения бизнеса сельхозпроизводителями.
Портал 1Rnd со ссылкой на источник в силовых органах рассказал, что в конце последней рабочей недели апреля Ростов посетил первый замминистра МВД Александр Горовой.
Его визит связали с расследованием дела полицейской ОПГ, а источник сообщил, что приезд начальства вызвал волну уходов на пенсию сотрудников МВД.
Источник рассказал, что после приезда замминистра высокопоставленные сотрудники полиции, а именно начальники отделений, стали выходить на пенсию один за другим. Среди ушедших на пенсию оказались замначальник полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Ростовской области Артема Воробьев, а также Владимир Бухалов , Олег Лошин, Виктор Типало и Вячеслав Чужин.
Достоверность информации о выходе сотрудников полиции на пенсию уточняется.