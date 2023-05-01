Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В понедельник, 1 мая, Telegram-канал «Ростов Папа» опубликовал видео неопознанного светлого сфероподобного объекта, который перемещался по облачному небу с запада на восток над частным сектором в Александровке.
Авторы канала обратились к подписчикам, чтобы выяснить происхождение объекта, однако большинство либо вовсе не увидели светлый шар на видео, либо приняли его за квадрокоптер.
«Слишком быстро для коптера», «Это птицы», — заметили ростовчане.
Напомним, двумя днями раньше жители Ростова-на-Дону также сняли на видео НЛО над Александровкой.