rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Изображение материала

На востоке Ростова жители третий день замечают в небе НЛО

1 мая 2023, 07:55
Фото: pxhere.com
На востоке Ростова жители третий день замечают в небе НЛО
В Александровке на востоке Ростова-на-Дону очевидцы вновь сняли на видео неопознанный летающий объект, кадры опубликовал один из городских Telegram-каналов.

В понедельник, 1 мая, Telegram-канал «Ростов Папа» опубликовал видео неопознанного светлого сфероподобного объекта, который перемещался по облачному небу с запада на восток над частным сектором в Александровке.

«Моя бывшая на метле полетела»: ростовчане гадают, что за НЛО они увидели над городом
Узнать подробнее

Авторы канала обратились к подписчикам, чтобы выяснить происхождение объекта, однако большинство либо вовсе не увидели светлый шар на видео, либо приняли его за квадрокоптер.

Видео: Telegram-канал «Ростов Папа»

«Слишком быстро для коптера», «Это птицы», — заметили ростовчане.

Напомним, двумя днями раньше жители Ростова-на-Дону также сняли на видео НЛО над Александровкой.

Читайте также:
«В небе пролетело нечто!»: ростовчан напугал НЛО, замеченный над городом 13 февраляИзраильский The Jerusalем Post заявил о сбитом НЛО в небе над Ростовской областьюНа Дону тысячи жителей болеют гриппом и ОРВИ, пока над Ростовом сбивают НЛО
#Надежда Пустяк#Происшествие#НЛО в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Видео
Подпишитесь
Какие подробности об убийстве восьмимесячной девочки в Ростове стали известны к 1 мая
Сегодня, 08:52
Губернатор Ростовской области спросил у дончан, как решить проблему дефицита медиков
Сегодня, 06:54
Эксперт Минздрава рассказала дончанам, как правильно отдыхать в майские праздники
Сегодня, 07:32
Соседи рассказали о регулярных ссорах пары, расчленившей свою дочку в Ростове-на-Дону
30 апреля 21:10
Водитель, сбивший ребенка в центре Ростова, смог избежать уголовного наказания
Сегодня, 05:25