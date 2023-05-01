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«Не выдержало столько лжи»: ростовчан повеселило упавшее из-за ветра Дерево Любви

1 мая 2023, 13:54
Фото: Telegram-канал «Тютина»
«Не выдержало столько лжи»: ростовчан повеселило упавшее из-за ветра Дерево Любви

В Ростове ветер унес увешанное замками Дерево Любви

В Ростове очевидцы сняли фото рухнувшего Дерева Любви на улице Седова, которое не выдержало испытание ветром и гравитацией, кадры появились в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Тютина» опубликовал фото читателей, которые сообщили о падении Дерева Любви на смотровой площадке на улице Седова. Долгие годы молодые пары использовали ветви скульптуры для того, чтобы закрепить доказательство своей любви — замки с именами, датами и посланиями. Однако 1 мая стало известно, что скульптура упала, предположительно, под тяжестью собственного веса или из-за порывов сильного ветра, о котором предупреждали синоптики.

«Не выдержало столько лжи», «Дерево упало, всё — любовь пропала», «В одночасье рухнула любовь», «Значит, грядёт волна разводов», «Любовь нынче тяжёлая пошла!», — прокомментировали ростовчане.

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«Теперь все, кто вешал на него замки, автоматически считают разведенными?», — спросили более практичные ростовчане.

«Ура. Как же оно меня бесило. Пусть вернут якорь, как было», — прокомментировал один из местных жителей.

«Теперь это новый арт-объект „Перекати-поле“», — пошутили дончане.

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