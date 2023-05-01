«Не выдержало столько лжи»: ростовчан повеселило упавшее из-за ветра Дерево Любви

Telegram-канал «Тютина» опубликовал фото читателей, которые сообщили о падении Дерева Любви на смотровой площадке на улице Седова. Долгие годы молодые пары использовали ветви скульптуры для того, чтобы закрепить доказательство своей любви — замки с именами, датами и посланиями. Однако 1 мая стало известно, что скульптура упала, предположительно, под тяжестью собственного веса или из-за порывов сильного ветра, о котором предупреждали синоптики.