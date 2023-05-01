Полиция задержала ростовчанина, подозреваемого в серии краж люков

Полиция отправилась на поиски злоумышленника и обнаружила 30-летнего подозреваемого. По предварительной версии, мужчина совершал поездки по Ворошиловскому району города, чтобы найти металл. В этом время ему на глаза попалась крышка водопроводного люка, которую мужчина решил сдать в пункт металлоприема. Полученные деньги он потратил на собственные нужды.