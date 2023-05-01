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Полиция задержала ростовчанина, подозреваемого в серии краж люков

1 мая 2023, 17:01
Фото: pxhere.com
Полиция задержала ростовчанина, подозреваемого в серии краж люков
В Ростове задержали мужчину, которого подозревают в краже крышек от люков, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В понедельник, 1 мая, в ведомстве сообщили, что получили заявление от представителя коммунальной службы, который рассказал о пропаже крышек канализационных люков. Сумма ущерба за украденную крышку составила более восьми тысяч рублей.

Полиция отправилась на поиски злоумышленника и обнаружила 30-летнего подозреваемого. По предварительной версии, мужчина совершал поездки по Ворошиловскому району города, чтобы найти металл. В этом время ему на глаза попалась крышка водопроводного люка, которую мужчина решил сдать в пункт металлоприема. Полученные деньги он потратил на собственные нужды.

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Кроме того, сотрудники полиции установили, что это уже второй эпизод кражи люка, совершенный подозреваемым. Общая сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили дело о краже, мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее в Ростовской области нашли смартфоны, якобы похищенные местным депутатом.

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