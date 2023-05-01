Полиция задержала ростовчанина, подозреваемого в серии краж люков

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В понедельник, 1 мая, в ведомстве сообщили, что получили заявление от представителя коммунальной службы, который рассказал о пропаже крышек канализационных люков. Сумма ущерба за украденную крышку составила более восьми тысяч рублей.
Полиция отправилась на поиски злоумышленника и обнаружила 30-летнего подозреваемого. По предварительной версии, мужчина совершал поездки по Ворошиловскому району города, чтобы найти металл. В этом время ему на глаза попалась крышка водопроводного люка, которую мужчина решил сдать в пункт металлоприема. Полученные деньги он потратил на собственные нужды.
Кроме того, сотрудники полиции установили, что это уже второй эпизод кражи люка, совершенный подозреваемым. Общая сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.
Сейчас в отношении подозреваемого возбудили дело о краже, мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.
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