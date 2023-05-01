Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники в рядах силовиков сообщил, что после приезда замглавы МВД России Александра Горового высокопоставленные полицейские собрались выходить на пенсию.
Напомним, горовой приехал в Ростов в пятницу, 28 апреля, из-за расследования дела о деятельности ОПГ в рядах донской полиции.
Это, по данным издания, совпало с решением уйти на пенсию замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Ростовской области Артема Воробьева и начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Владимира Бухалова. К ним также присоединились Олег Лошин, Виктор Типало и Вячеслав Чужин, являющиеся начальниками отделов полиции.
Обращаем внимание на то, что информация об этом не получила подтверждения в официальных источниках или донском главке МВД. Данные уточняются.
Напомним, ранее в Ростове задержали замначальника отдела полиции №4.