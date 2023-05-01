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Published Сегодня, 12:42

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После визита замминистра МВД Горового часть полицейских Ростова собрались на пенсию

1 мая 2023, 12:42
Фото: 58.мвд.рф
После визита замминистра МВД Горового часть полицейских Ростова собрались на пенсию
В Ростове ряд высокопоставленных сотрудников полиции якобы собрались выйти на пенсию после визита первого замминистра МВД Александра Горового, об этом рассказали местные СМИ.

Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники в рядах силовиков сообщил, что после приезда замглавы МВД России Александра Горового высокопоставленные полицейские собрались выходить на пенсию.

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Напомним, горовой приехал в Ростов в пятницу, 28 апреля, из-за расследования дела о деятельности ОПГ в рядах донской полиции.

Это, по данным издания, совпало с решением уйти на пенсию замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Ростовской области Артема Воробьева и начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Владимира Бухалова. К ним также присоединились Олег Лошин, Виктор Типало и Вячеслав Чужин, являющиеся начальниками отделов полиции.

Обращаем внимание на то, что информация об этом не получила подтверждения в официальных источниках или донском главке МВД. Данные уточняются.

Напомним, ранее в Ростове задержали замначальника отдела полиции №4.

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