Это, по данным издания, совпало с решением уйти на пенсию замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Ростовской области Артема Воробьева и начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Владимира Бухалова. К ним также присоединились Олег Лошин, Виктор Типало и Вячеслав Чужин, являющиеся начальниками отделов полиции.