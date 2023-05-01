Портал Dondау со ссылкой на источник из окружения супругов рассказал, что 23-летняя А. Майборода, являющаяся матерью девочки, ужасно боялась своего супруга. Знакомая женщины рассказала, что А. подвергалась домашнему насилию и побоям, а потому ее супруг мог угрожать ей расправой, если женщина не обеспечит его алиби.