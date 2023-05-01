Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
На выходных жителей Ростовской области потрясла новость об убийстве восьмимесячной девочки собственными родителями. Отец убил малышку при попытке избить жену, после чего пара спрятала останки ребенка в холодильник и пыталась объяснить исчезновение девочки похищением.
Портал Dondау со ссылкой на источник из окружения супругов рассказал, что 23-летняя А. Майборода, являющаяся матерью девочки, ужасно боялась своего супруга. Знакомая женщины рассказала, что А. подвергалась домашнему насилию и побоям, а потому ее супруг мог угрожать ей расправой, если женщина не обеспечит его алиби.
«Я. частенько поднимал руку на А. Я уверена, что она покрывала его и пошла на преступление только из-за того, что опасалась за свою жизнь», — цитирует женщину издание.
Напомним, эта информация пока не получила подтверждение со стороны официальных источников и правоохранителей, данные об обстоятельствах и причинах трагедии будут уточняться.