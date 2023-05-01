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Published Сегодня, 14:25

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Ростовчанка, спрятавшая тело дочери в морозилку, могла покрывать мужа из-за угроз

1 мая 2023, 14:25
Фото: 1MI
Ростовчанка, спрятавшая тело дочери в морозилку, могла покрывать мужа из-за угроз

Девушка, убившая с мужем восьмимесячную дочку в Ростове, боялась супруга

В Ростове знакомая оправдала местную жительницу, спрятавшую останки дочери в холодильник после убийства ребенка мужем, подробностями поделились местные СМИ.

На выходных жителей Ростовской области потрясла новость об убийстве восьмимесячной девочки собственными родителями. Отец убил малышку при попытке избить жену, после чего пара спрятала останки ребенка в холодильник и пыталась объяснить исчезновение девочки похищением.

Портал Dondау со ссылкой на источник из окружения супругов рассказал, что 23-летняя А. Майборода, являющаяся матерью девочки, ужасно боялась своего супруга. Знакомая женщины рассказала, что А. подвергалась домашнему насилию и побоям, а потому ее супруг мог угрожать ей расправой, если женщина не обеспечит его алиби.

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«Я. частенько поднимал руку на А. Я уверена, что она покрывала его и пошла на преступление только из-за того, что опасалась за свою жизнь», — цитирует женщину издание.

Напомним, эта информация пока не получила подтверждение со стороны официальных источников и правоохранителей, данные об обстоятельствах и причинах трагедии будут уточняться.

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