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Соседи рассказали о регулярных ссорах пары, расчленившей свою дочку в Ростове-на-Дону

30 апреля 2023, 21:10
Фото: 1MI
Соседи рассказали о регулярных ссорах пары, расчленившей свою дочку в Ростове-на-Дону
Соседи рассказали ужасную историю о паре супругов, которые убили свою восьмимесячную дочь в Ростове-на-Дону и пытались представить ее смерть как похищение, пишет портал РЕН.ТВ.

Жильцы дома, где произошла трагедия, рассказали, что пара постоянно ссорились, и отец ребенка употреблял запрещенные вещества. Одна из соседок рассказала, как однажды увидела молодую мать, которая в слезах бежала за своим супругом в подъезде. Женщина подошла к девушке, чтобы помочь ей успокоиться, та рассказала, что ее муж — наркоман, и она не знает, где искать помощи.

Они обменялись номерами телефона, и к вечеру этого же дня соседка позвонила девушке, чтобы узнать, как у нее дела. Она ответила, что все хорошо.

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29 апреля женщина обратилась в отдел полиции, заявив, что ее восьмимесячную дочь якобы похитили. В ходе осмотра квартиры сотрудники уголовного розыска обнаружили останки ребенка. Оказалось, что родители погибшей девочки нанесли ей смертельные травмы во время ссоры, а затем попытались спрятать тело.

В Следственном комитете России сообщили, что против 33-летнего мужчины и его 23-летней жены возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». Суд в Ростове-на-Дону назначил им меру пресечения в виде ареста.

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#Елена Янкевич#Убийство ребенка в Ростове#Ростов-на-Дону
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