Posted Сегодня, 21:10
Published Сегодня, 21:10
Modified Сегодня, 21:12
Updated Сегодня, 21:12
Жильцы дома, где произошла трагедия, рассказали, что пара постоянно ссорились, и отец ребенка употреблял запрещенные вещества. Одна из соседок рассказала, как однажды увидела молодую мать, которая в слезах бежала за своим супругом в подъезде. Женщина подошла к девушке, чтобы помочь ей успокоиться, та рассказала, что ее муж — наркоман, и она не знает, где искать помощи.
Они обменялись номерами телефона, и к вечеру этого же дня соседка позвонила девушке, чтобы узнать, как у нее дела. Она ответила, что все хорошо.
29 апреля женщина обратилась в отдел полиции, заявив, что ее восьмимесячную дочь якобы похитили. В ходе осмотра квартиры сотрудники уголовного розыска обнаружили останки ребенка. Оказалось, что родители погибшей девочки нанесли ей смертельные травмы во время ссоры, а затем попытались спрятать тело.
В Следственном комитете России сообщили, что против 33-летнего мужчины и его 23-летней жены возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». Суд в Ростове-на-Дону назначил им меру пресечения в виде ареста.