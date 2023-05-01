Жильцы дома, где произошла трагедия, рассказали, что пара постоянно ссорились, и отец ребенка употреблял запрещенные вещества. Одна из соседок рассказала, как однажды увидела молодую мать, которая в слезах бежала за своим супругом в подъезде. Женщина подошла к девушке, чтобы помочь ей успокоиться, та рассказала, что ее муж — наркоман, и она не знает, где искать помощи.