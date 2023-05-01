В ДНР запустили в работу новый водовод из Ростовской области

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В воскресенье, 30 апреля, «Военстрой» поделился кадрами первого пуска воды в канал Северского Донца из реки Дон. Вода доставлялась по новому водоводу, который построили специалисты Военно-строительной компании совместно с промышленными предприятиями из всех уголков России.
Эксперты уточняют, что первое время суточные объемы поставки воды составят около четырех тысяч кубометров в сутки, однако по мере эксплуатации мощности увеличат до 288 тысяч «кубов».
Водовод стал решением проблемы с обеспечением водой жителей Донецка, Макеевки, Ясиноватой и других населенных пунктов ДНР, отрезанных от водоснабжения по решению Киева.