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В ДНР запустили в работу новый водовод из Ростовской области

1 мая 2023, 10:24
Фото: Telegram “Военстрой”
В ДНР запустили в работу новый водовод из Ростовской области
В ДНР приступил к работе новый водовод, который будет поставлять воду из Ростовской области в Донецк, Макеевку, Горловку и другие населенные пункты, деталями поделились в Telegram-канале «Военстроя».

В воскресенье, 30 апреля, «Военстрой» поделился кадрами первого пуска воды в канал Северского Донца из реки Дон. Вода доставлялась по новому водоводу, который построили специалисты Военно-строительной компании совместно с промышленными предприятиями из всех уголков России.

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Эксперты уточняют, что первое время суточные объемы поставки воды составят около четырех тысяч кубометров в сутки, однако по мере эксплуатации мощности увеличат до 288 тысяч «кубов».

Водовод стал решением проблемы с обеспечением водой жителей Донецка, Макеевки, Ясиноватой и других населенных пунктов ДНР, отрезанных от водоснабжения по решению Киева.

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