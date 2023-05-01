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В ходе СВО погиб единственный сын главы ростовского отделения «Русского союза»

1 мая 2023, 15:04
Фото: t.me/RusskijSoyuz
В ходе СВО погиб единственный сын главы ростовского отделения «Русского союза»
Под Донецком получил смертельное ранение единственный сын руководителя Ростовского отделения ОД «Русский союз» Андрея Фофанова Василий, об этом сообщили в пресс-службе общественного движения.

Портал «Южный федеральный» сообщил, что воскресенье, 30 апреля, под Донецком был убит единственный сын главы ростовского отделения «Русского союза» Андрея Фофанова Василий, который носил позывной «Ратибор».

Молодой человек вступил в ряды участников СВО в качестве добровольца, служил в составе батальона имени св. Георгия Победоносца.

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В официальном Telegram-канале «Русского союза» сообщили, что «Ратибор» погиб в результате пулевого ранения.

Обращаем внимание, что информация о гибели бойца не получила официального подтверждения от Минобороны РФ или других ответственных органов, достоверность сообщения проверяется.

Ранее в Ростовской области сообщили о гибели бойца ЧВК «Вагнер».

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