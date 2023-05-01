Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Портал «Южный федеральный» сообщил, что воскресенье, 30 апреля, под Донецком был убит единственный сын главы ростовского отделения «Русского союза» Андрея Фофанова Василий, который носил позывной «Ратибор».
Молодой человек вступил в ряды участников СВО в качестве добровольца, служил в составе батальона имени св. Георгия Победоносца.
В официальном Telegram-канале «Русского союза» сообщили, что «Ратибор» погиб в результате пулевого ранения.
Обращаем внимание, что информация о гибели бойца не получила официального подтверждения от Минобороны РФ или других ответственных органов, достоверность сообщения проверяется.
Ранее в Ростовской области сообщили о гибели бойца ЧВК «Вагнер».