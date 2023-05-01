В Ростове пройдет суд над начальником УСБ полиции Краснодарского края Фроловым

В понедельник, 1 мая, портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники сообщил, что в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило на рассмотрение дело главы УСБ полиции Краснодарского края Дмитрия Фролова. По предварительной информации, ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе и получении взяток в особо крупном размере на общую сумму более 54 миллионов рублей. По информации источника, Фролов получал деньги за «слив» уголовных дел.