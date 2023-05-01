В Ростове пройдет суд над начальником УСБ полиции Краснодарского края Фроловым

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
В понедельник, 1 мая, портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники сообщил, что в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило на рассмотрение дело главы УСБ полиции Краснодарского края Дмитрия Фролова. По предварительной информации, ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе и получении взяток в особо крупном размере на общую сумму более 54 миллионов рублей. По информации источника, Фролов получал деньги за «слив» уголовных дел.
Кроме того, аналогичные обвинения предъявили еще трем коллегам Фролова — начальнику ГИБДД МВД РФ по Успенскому району Илье Макаренко, главе Успенского райотдела полиции Андрею Новикову и экс-начальнику отделения № 6 ОРО ОРЧ (СБ) регионального главка МВД Руслану Скопенко. Их подозревают в том, что в течение четырех лет с 2020 года обвиняемые собирали «дань» с большегрузов, незаконно перевозящих спиртосодержащую продукцию.
По предварительной информации, фигурантами уголовного дела стали более 30 полицейских.
Ранее ростовчане сняли на видео задержание сотрудника ГИБДД в центре города.