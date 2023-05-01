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В Ростовской области 30 апреля штормовой ветер обрушил опору ЛЭП

1 мая 2023, 16:25
Фото: Dondау
В Ростовской области 30 апреля штормовой ветер обрушил опору ЛЭП
В Ростовской области ураганным ветром повалило на землю опору ЛЭП, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Dondау рассказал, что в воскресенье, 30 апреля, штормовой ветер в Белокалитвинском районе был настолько сильным, что повалил на землю опору ЛЭП.

По данным очевидцев, опора линий электропередачи упала неподалеку от парка Маяковский. Ветер вырвал конструкцию из почвы с корнем, однако рядом не было людей, а потому сообщений о пострадавших не поступало.

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Жителям Ростовской области напоминают, что неблагоприятные погодные условия с сильным ветром сохранятся до вечера 2 мая, а потому дончанам следует избегать потенциально аварийных объектов - старых деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи, а также других конструкций, способных рухнуть из-за ветра скоростью 23 метра в секунду.

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