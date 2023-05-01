В Ростовской области объемы не проданного из-за санкций зерна превысили 2,6 млн тонн

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Портал Dоnnеws рассказал, что к 1 апреля 2023 года предприятия Ростовской области накопили на складах более 2,6 миллиона тонн зерна, которое не удалось продать из-за западных санкций. Это на 28,5% больше показателей 2022 года.
В издании напомнили, что в прошлом замгубернатора региона Виктор Гончаров объяснил невозможность распродать прошлогодний урожай санкциями и проблемой с транспортировкой зерна, вызванной СВО.
При этом, согласно данным Ростовстата, большая часть проблем связана с невозможность экспортировать пшеницу, подходящую для продовольственных целей. Ее объем на складах составил около 790 тысяч тонн, что в 2,3 раза больше прошлогодних показателей на аналогичный период.
Гончаров уточнил, что в текущих условиях для региона в приоритете стоит продажа старого урожая, а не посев нового, ведь уже сейчас в Ростовской области создались условия для перепроизводства зерна, резкого падения цен и ухудшения финансового положения сельхозпроизводителей.
Ранее эксперт рассказал о проблемах с ценами на подсолнечник.