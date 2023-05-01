В Ростовской области объемы не проданного из-за санкций зерна превысили 2,6 млн тонн

При этом, согласно данным Ростовстата, большая часть проблем связана с невозможность экспортировать пшеницу, подходящую для продовольственных целей. Ее объем на складах составил около 790 тысяч тонн, что в 2,3 раза больше прошлогодних показателей на аналогичный период.