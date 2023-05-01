В Ростовской области заявили о рекордном вылове сельди в Азовском море

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Исследователи провели мониторинг берегового промысла в акватории Азовского моря и реки Дон, по их наблюдениям, основу промысла составил пиленгас. Наибольшие уловы этого вида рыбы зафиксировали на реке Дон и в Щербиновском районе. Темпы вылова опережают 2022 год на 3,5%, к 15 апреля рыбаки добыли более 640 тонн пиленгаса.
Также эксперты назвали рекордным вылов сельди в Азовском море, превысивший пятилетние показатели. К 20 апреля рыбаки добыли 126 тонн сельди, что на 70% больше показателей прошлого года и на 80% превышает многолетние показатели, которые колебались от 54 до 60 тонн в год.
«Мониторинг показывает, что увеличение вылова обусловлено открытием в текущем году нового района промысла вдоль крымского побережья Азовского моря. Промысел сельди продолжается», — уточнили в сообщении.
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