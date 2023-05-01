В Ростовской области заявили о рекордном вылове сельди в Азовском море

Также эксперты назвали рекордным вылов сельди в Азовском море, превысивший пятилетние показатели. К 20 апреля рыбаки добыли 126 тонн сельди, что на 70% больше показателей прошлого года и на 80% превышает многолетние показатели, которые колебались от 54 до 60 тонн в год.