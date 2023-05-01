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В Ростовской области заявили о рекордном вылове сельди в Азовском море

1 мая 2023, 11:44
Фото: АзНИИРХ ВНИРО
В Ростовской области заявили о рекордном вылове сельди в Азовском море
Эксперты Азово-Черноморского филиала ВНИРО объявили, что вылов сельди в Азовском море достиг рекордных показателей, об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Исследователи провели мониторинг берегового промысла в акватории Азовского моря и реки Дон, по их наблюдениям, основу промысла составил пиленгас. Наибольшие уловы этого вида рыбы зафиксировали на реке Дон и в Щербиновском районе. Темпы вылова опережают 2022 год на 3,5%, к 15 апреля рыбаки добыли более 640 тонн пиленгаса.

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Также эксперты назвали рекордным вылов сельди в Азовском море, превысивший пятилетние показатели. К 20 апреля рыбаки добыли 126 тонн сельди, что на 70% больше показателей прошлого года и на 80% превышает многолетние показатели, которые колебались от 54 до 60 тонн в год.

«Мониторинг показывает, что увеличение вылова обусловлено открытием в текущем году нового района промысла вдоль крымского побережья Азовского моря. Промысел сельди продолжается», — уточнили в сообщении.

Ранее в Ростовской области объявили об увеличении популяции осетровых.

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