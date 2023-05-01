В зоне СВО погиб еще один боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В понедельник, 1 мая, портал Dondау объявил о гибели бойца ЧВК «Вагнер» Виктора Сапегина, который был уроженцем Ростовской области. По их данным, молодой мужчина погиб в ходе выполнения боевой задачи, когда был смертельно ранен неприятелем.
Сообщается, что погибший боец родился в станице Николаевской в Константиновском районе. Более подробной информации о дончанине издание не располагает.
Напомним, информация о гибели военнослужащих из Ростовской области пока не получила подтверждения в МО РФ или других официальных источниках, данные уточняются.
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