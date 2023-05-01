Синоптики уточнили, что наибольшие магнитные возмущения ожидаются с 1 по 4 мая, 7, 11 и 12 мая, поскольку в отдельные часы бури будут набирать силу до четырех баллов. В остальное время дончан ожидают малые геомагнитные бури.