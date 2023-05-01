Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Метеорологи предупредили жителей Ростовской области, что в первую декаду мая их ожидают сильные магнитные бури силой до пяти баллов.
Синоптики уточнили, что наибольшие магнитные возмущения ожидаются с 1 по 4 мая, 7, 11 и 12 мая, поскольку в отдельные часы бури будут набирать силу до четырех баллов. В остальное время дончан ожидают малые геомагнитные бури.
Кроме того, новая волна магнитных бурь ожидает дончан и в конце месяца, синоптики прогнозируют малые геомагнитные бури с вечера 22 по 29 мая.
В период магнитных возмущений дончанам рекомендуется отказаться от серьезных физических нагрузок, жирной, острой и соленой пищи, а также кофе, алкоголя и табака.
Ранее ростовчанам рассказали, когда ожидать одну из самых мощных магнитных бурь этой весны.