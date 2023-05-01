rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Изображение материала

Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях до 13 мая

1 мая 2023, 11:18
Фото: pxhere.com
Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях до 13 мая
В Ростовской области ожидаются мощные магнитные с 1 по 12 мая, об этом сообщили синоптики.

Метеорологи предупредили жителей Ростовской области, что в первую декаду мая их ожидают сильные магнитные бури силой до пяти баллов.

Синоптики уточнили, что наибольшие магнитные возмущения ожидаются с 1 по 4 мая, 7, 11 и 12 мая, поскольку в отдельные часы бури будут набирать силу до четырех баллов. В остальное время дончан ожидают малые геомагнитные бури.

В мае мощная магнитная буря накроет Ростовскую область
Узнать подробнее

Кроме того, новая волна магнитных бурь ожидает дончан и в конце месяца, синоптики прогнозируют малые геомагнитные бури с вечера 22 по 29 мая.

В период магнитных возмущений дончанам рекомендуется отказаться от серьезных физических нагрузок, жирной, острой и соленой пищи, а также кофе, алкоголя и табака.

Ранее ростовчанам рассказали, когда ожидать одну из самых мощных магнитных бурь этой весны.

Читайте также:
Сильнейшая магнитная буря накрыла Ростовскую областьРостов-на-Дону накроет мощными магнитными бурями с 26 апреляКосмонавт рассказал о влиянии магнитных бурь на работу МКС
#Надежда Пустяк#Происшествие#Погода в Ростовской области#Погода в мае#Магнитные бури в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Азов#Каменск-Шахтинский#Новочеркасск#Батайск#Шахты#Новошахтинск
Подпишитесь
Какие подробности об убийстве восьмимесячной девочки в Ростове стали известны к 1 мая
Сегодня, 08:52
В ДНР запустили в работу новый водовод из Ростовской области
Сегодня, 10:24
Эксперт Минздрава рассказала дончанам, как правильно отдыхать в майские праздники
Сегодня, 07:32
Соседи рассказали о регулярных ссорах пары, расчленившей свою дочку в Ростове-на-Дону
30 апреля 21:10
Водитель, сбивший ребенка в центре Ростова, смог избежать уголовного наказания
Сегодня, 05:25