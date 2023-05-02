Депутата Госдумы от Пермского края заподозрили в намеренном ДТП во время гонок в Сочи

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Бывший редактор спортивного портала f1news Эльмир Валеев разместил в своём телеграм-канале видеозапись. Он заявил, что действия Немкина были намеренными, пишет properm.ru.
«Гончаров подал протест с требованием дисквалифицировать Немкина и отстранить от дальнейшего участия в заездах, - отметил эксперт. - Протест был удовлетворён частично: результаты первой гонки оставлены в силе, но во второй и третьей Немкин участия не принимал».
Парламентарий утверждает, что инцидент произошёл случайно. Он чересчур сильно взял вправо, и в итоге была создана угроза столкновения с теми, кто работал на пит-лейне. Во избежание этого депутат резко повернул в сторону припаркованных автомобилей.
Валеев расценил объяснение Немкина как отговорки: «Я опубликовал два видео с разных точек — каждый сам может посмотреть и сделать вывод, уворачивался Немкин от кого-то или таранил. На мой взгляд, ответ очевиден».
Травмированный Кулагин претензий к депутату не предъявлял. Он назвал произошедшее техническим сбоем.
Последние шесть лет 39-летний Немкин серьёзно увлекается автогонками. Осенью 2021 года он стал депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».