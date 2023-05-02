Депутата Госдумы от Пермского края заподозрили в намеренном ДТП во время гонок в Сочи

Парламентарий утверждает, что инцидент произошёл случайно. Он чересчур сильно взял вправо, и в итоге была создана угроза столкновения с теми, кто работал на пит-лейне. Во избежание этого депутат резко повернул в сторону припаркованных автомобилей.