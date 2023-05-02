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Депутата Госдумы от Пермского края заподозрили в намеренном ДТП во время гонок в Сочи

2 мая 2023, 12:51
Фото: 1MI
На гонках в Сочи случился инцидент: депутат Государственной думы России от Пермского края Антон Немкин протаранил на пит-лейне авто Андрея Гончарова. Ушибы получил инженер Павел Кулагин.

Бывший редактор спортивного портала f1news Эльмир Валеев разместил в своём телеграм-канале видеозапись. Он заявил, что действия Немкина были намеренными, пишет properm.ru.

«Гончаров подал протест с требованием дисквалифицировать Немкина и отстранить от дальнейшего участия в заездах, - отметил эксперт. - Протест был удовлетворён частично: результаты первой гонки оставлены в силе, но во второй и третьей Немкин участия не принимал».

Парламентарий утверждает, что инцидент произошёл случайно. Он чересчур сильно взял вправо, и в итоге была создана угроза столкновения с теми, кто работал на пит-лейне. Во избежание этого депутат резко повернул в сторону припаркованных автомобилей.

Валеев расценил объяснение Немкина как отговорки: «Я опубликовал два видео с разных точек — каждый сам может посмотреть и сделать вывод, уворачивался Немкин от кого-то или таранил. На мой взгляд, ответ очевиден».

Травмированный Кулагин претензий к депутату не предъявлял. Он назвал произошедшее техническим сбоем.

Последние шесть лет 39-летний Немкин серьёзно увлекается автогонками. Осенью 2021 года он стал депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».

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