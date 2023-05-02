Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
В Ростове состоялась торжественная церемония открытия непрерывного экопарка «Первая миля». Мероприятие символично прошло 1 мая — в день начала в городе весенне-летнего сезона в городе.
На открытии выступили джазовые музыканты, учащиеся школы искусств и артисты семейного интерактивного театра «Бада-бум». Для маленьких зрителей было организовано шоу мыльных пузырей. Также по парку гуляли аниматоры в костюмах ростовых кукол.
Экопарк «Первая миля» располагается на набережной реки Темерник от моста на улице Вавилова до Ростовского зоопарка. За последние три года там высадили более 800 деревьев и полутора тысяч кустарников. «Первая миля» соединяет территорию зоопарка с Октябрьским парком культуры и отдыха.
Напомним, в парке также оборудованы зоны для занятий спортом, обустроены велодорожки, тротуары и пешеходные зоны.