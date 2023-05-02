rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Изображение материала

Эко-парк «Первая миля» торжественно открыли в Ростове 1 мая

2 мая 2023, 07:41
Фото: ТГ канал Rostov_Gorod_Admin
Эко-парк «Первая миля» торжественно открыли в Ростове
В Ростове 1 мая торжественно открыли непрерывный экологический парк «Первая миля», сообщили в администрации города.

В Ростове состоялась торжественная церемония открытия непрерывного экопарка «Первая миля». Мероприятие символично прошло 1 мая — в день начала в городе весенне-летнего сезона в городе.

На открытии выступили джазовые музыканты, учащиеся школы искусств и артисты семейного интерактивного театра «Бада-бум». Для маленьких зрителей было организовано шоу мыльных пузырей. Также по парку гуляли аниматоры в костюмах ростовых кукол.

Первую и вторую мили Темерника в Ростове соединят почти за полмиллиарда рублей
Узнать подробнее

Экопарк «Первая миля» располагается на набережной реки Темерник от моста на улице Вавилова до Ростовского зоопарка. За последние три года там высадили более 800 деревьев и полутора тысяч кустарников. «Первая миля» соединяет территорию зоопарка с Октябрьским парком культуры и отдыха.

Напомним, в парке также оборудованы зоны для занятий спортом, обустроены велодорожки, тротуары и пешеходные зоны.

Читайте также:
Реализацию проекта парка Первая миля в Ростове решили продлить на два года«Первая миля» как первая ласточка«Первую милю» парка Темерник в Ростове могут соединить с Ботаническим садом
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Экопарк "Первая миля" в Ростове#Парки Ростова#Праздники в Ростове
Подпишитесь
Полиция попросила мэрию Ростова пока не комментировать гибель пенсионерки в водостоке
Сегодня, 06:25
Проект реконструкции улицы Пушкинская в Ростове разработают в 2024 году
Сегодня, 06:23
Гроза и похолодание до +2° ожидают жителей Ростовской области 2 мая
Вчера, 18:20
Мародеры атаковали многострадальную аварийную пятиэтажку на Кривошлыковском в Ростове
Сегодня, 06:55
Мать подозреваемого в убийстве младенца ростовчанина заявила о его невиновности
Сегодня, 07:15
Сестра военного из Новочеркасска рассказала подробности его гибели в зоне СВО
Сегодня, 07:30