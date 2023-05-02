Экопарк «Первая миля» располагается на набережной реки Темерник от моста на улице Вавилова до Ростовского зоопарка. За последние три года там высадили более 800 деревьев и полутора тысяч кустарников. «Первая миля» соединяет территорию зоопарка с Октябрьским парком культуры и отдыха.