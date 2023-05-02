Posted Сегодня, 20:21
Published Сегодня, 20:21
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Updated Сегодня, 20:52
Решение вынес Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. Котович не признал свою вину, а его защита обжаловала приговор. Обвиняемого признали виновным в распространении заведомо ложной информации с использованием служебного положения по мотивам политической, национальной и идеологической ненависти.
Согласно данным, представленным в суде, Котович является уроженцем Украины и окончил Харьковский военный институт МВД. Он также служил во внутренних войсках Украины на территории Крыма. В 2014 году он получил российское гражданство и поступил на службу в правоохранительные органы РФ. С 2020 года он служил в ФКУ «Южный ЦМТО Росгвардии» в должности начальника отдела закупок.
После начала специальной операции у Котовича обострились отношения с другими сотрудниками. Также в ходе заседания говорилось о том, что с началом СВО он находился в подавленном состоянии из-за конфликта с родным братом и знакомыми, проживающими на территории Украины.
После вынесения приговора Котович был лишен звания полковника и права занимать определенные должности на три года после освобождения. Назначенный ему срок колонии общего режима составил шесть лет. В то время как прокурор просил девять лет, а адвокаты подсудимого настаивали на прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления. Решение суда может быть обжаловано.
Ранее в Южный окружной военный суд поступило дело об участии в террористическом сообществе, возбужденное в отношении пяти украинских военнопленных.