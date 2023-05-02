После вынесения приговора Котович был лишен звания полковника и права занимать определенные должности на три года после освобождения. Назначенный ему срок колонии общего режима составил шесть лет. В то время как прокурор просил девять лет, а адвокаты подсудимого настаивали на прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления. Решение суда может быть обжаловано.