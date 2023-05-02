rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:21

Published Сегодня, 20:21

Modified Сегодня, 20:52

Updated Сегодня, 20:52

Изображение материала

Экс-полковник Росгвардии получил срок за ложную информацию о вооруженных силах

2 мая 2023, 20:21
Фото: 1MI
Экс-полковник Росгвардии получил срок за ложную информацию о вооруженных силах

Полковника Росгвардии в Ростове-на-Дону Котовича осудили за создание фейков о ВС РФ

Экс-полковника Росгвардии, бывшего начальника отдела закупок Южного центра материально-технического обеспечения Котовича приговорили к шести годам колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, передает «Коммерсантъ».

Решение вынес Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. Котович не признал свою вину, а его защита обжаловала приговор. Обвиняемого признали виновным в распространении заведомо ложной информации с использованием служебного положения по мотивам политической, национальной и идеологической ненависти.

Согласно данным, представленным в суде, Котович является уроженцем Украины и окончил Харьковский военный институт МВД. Он также служил во внутренних войсках Украины на территории Крыма. В 2014 году он получил российское гражданство и поступил на службу в правоохранительные органы РФ. С 2020 года он служил в ФКУ «Южный ЦМТО Росгвардии» в должности начальника отдела закупок.

После начала специальной операции у Котовича обострились отношения с другими сотрудниками. Также в ходе заседания говорилось о том, что с началом СВО он находился в подавленном состоянии из-за конфликта с родным братом и знакомыми, проживающими на территории Украины.

В Ростове пройдет суд над начальником УСБ полиции Краснодарского края Фроловым
Узнать подробнее

После вынесения приговора Котович был лишен звания полковника и права занимать определенные должности на три года после освобождения. Назначенный ему срок колонии общего режима составил шесть лет. В то время как прокурор просил девять лет, а адвокаты подсудимого настаивали на прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления. Решение суда может быть обжаловано.

Ранее в Южный окружной военный суд поступило дело об участии в террористическом сообществе, возбужденное в отношении пяти украинских военнопленных.

Читайте также:
Банду обнальщиков маткапиталов будут судить в Ростове-на-ДонуСуд в Ростове оставил начальника автобронетанковой службы ЮВО Денисова под стражейИстекавшего кровью мужчину нашли рядом с судом в Ростове-на-Дону
#Елена Янкевич#Суд в Ростове#Суд над военнослужащим#Фейки о ВС РФ#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове застраивают кладбища, пока жители боятся наглых мародеров
Сегодня, 15:19
Стали известны новые подробности дела учительницы, утонувшей в коллекторе Ростова
Сегодня, 15:27
В Ростовской области опровергли слухи о проведении акции «Небесный полк» 9 мая
Сегодня, 15:11
Улицу Малиновского в Ростове будут постоянно перекрывать во время ливней
Сегодня, 14:24
«Тройная оплата»: эксперт рассказал, как в автобусах Ростова списывают деньги с карт
Сегодня, 11:23
В Ростове осудили секретаря ВВК, собиравшей взятки со студентов за медкомиссии
Сегодня, 13:24