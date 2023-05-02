Ограничения подачи водоснабжения будут распространяться на инфекционную больницу по улице Ходаша, 15, Аксайскую ПМК в поселке Камышеваха, а также ЖК «Платовский», поселок Музыкантов, СНТ «Афганец», «Космос», «Агропром», «Париж», а также пожарную часть, проспект Шолохова и улицу Синявского. Причиной неудобств станет строительство мостового перехода.