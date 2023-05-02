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Горожане 4 мая останутся без воды из-за строительства моста через Ростовское море

2 мая 2023, 11:50
Фото: rostov-gorod.ru
Горожане 4 мая останутся без воды из-за строительства моста через Ростовское море
В Ростове тысячи жителей Первомайского района останутся без воды 4 мая из-за строительства путепровода через Ростовское море, об этом сообщили в АО «Ростовводоканал».

Представители ресурсоснабжающей компании предупредили, что с 08.30 до 21.00 мск в четверг, 4 мая, ростовчане, проживающие в Первомайском районе, останутся без воды из-за строительных работ на Ростовском море.

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Ограничения подачи водоснабжения будут распространяться на инфекционную больницу по улице Ходаша, 15, Аксайскую ПМК в поселке Камышеваха, а также ЖК «Платовский», поселок Музыкантов, СНТ «Афганец», «Космос», «Агропром», «Париж», а также пожарную часть, проспект Шолохова и улицу Синявского. Причиной неудобств станет строительство мостового перехода.

Ранее стало известно, что рядом с Ростовским морем собираются построить 900 тысяч квадратов жилья.

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