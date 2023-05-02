Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
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Updated Сегодня, 16:59
Во вторник, 2 мая, климатолог Иошпа представил прогноз, согласно которому жителям Ростова-на-Дону следует ожидать резкое похолодание и обильные дожди в ближайшие дни.
После небольшого потепления Ростовскую область накроет холодным фронтом, который принесете с собой не только снижение температуры, но и ливни.
Кандидат географических наук Александр Иошпа рассказал, что уже в среду, 3 мая, осадки прекратятся, им на замену придет потепление. Синоптики ожидают, что 3 и 4 мая воздух прогреется до +22 градусов, после чего в регион вернутся холода.
Александр Иошпа прогнозирует, что осадки начнут выпадать еще перед Днем Победы, так выходные 6 и 7 мая встретят ростовчан ливнями и сильным ветром.
«9 мая придет похолодание. В среднем по области ожидаем около +5 градусов, но в некоторых районах возможны и заморозки», — уточнил Александр Иошпа, добавив, что осадки будут менее интенсивными, чем ливень 28 апреля.
Ранее власти Ростова объявили, что будут перекрывать улицу Малиновского на время дождей.