Кандидат географических наук Александр Иошпа рассказал, что уже в среду, 3 мая, осадки прекратятся, им на замену придет потепление. Синоптики ожидают, что 3 и 4 мая воздух прогреется до +22 градусов, после чего в регион вернутся холода.