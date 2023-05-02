rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Изображение материала

Климатолог Иошпа рассказал, когда закончатся дожди и похолодание в Ростове-на-Дону

2 мая 2023, 16:57
Фото: pxhere.com
Ростовский климатолог Иошпа сделал прогноз о ливнях и похолодании к 9 мая

Ростовский климатолог Иошпа сделал прогноз о ливнях и похолодании к 9 мая

Климатолог Александр Иошпа рассказал ростовчанам, когда закончится период похолодания и затяжных дождей в Ростове, прогнозом он поделился в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону».

Во вторник, 2 мая, климатолог Иошпа представил прогноз, согласно которому жителям Ростова-на-Дону следует ожидать резкое похолодание и обильные дожди в ближайшие дни.

После небольшого потепления Ростовскую область накроет холодным фронтом, который принесете с собой не только снижение температуры, но и ливни.

Кандидат географических наук Александр Иошпа рассказал, что уже в среду, 3 мая, осадки прекратятся, им на замену придет потепление. Синоптики ожидают, что 3 и 4 мая воздух прогреется до +22 градусов, после чего в регион вернутся холода.

Дожди и потепление до +22 придут в Ростов в первые дни мая
Узнать подробнее

Александр Иошпа прогнозирует, что осадки начнут выпадать еще перед Днем Победы, так выходные 6 и 7 мая встретят ростовчан ливнями и сильным ветром.

«9 мая придет похолодание. В среднем по области ожидаем около +5 градусов, но в некоторых районах возможны и заморозки», — уточнил Александр Иошпа, добавив, что осадки будут менее интенсивными, чем ливень 28 апреля.

Ранее власти Ростова объявили, что будут перекрывать улицу Малиновского на время дождей.

Читайте также:
Уголовное дело завели из-за утонувшей во время дождя пенсионерки в Ростове-на-ДонуВ Ростовской области в мае потеплеет до +31 градуса и пройдут дождиРостов-на-Дону до 3 мая будет заливать дождями
#Надежда Пустяк#Происшествие#Погода в Ростовской области#Погода в Ростове-на-Дону#Ливень#Похолодание в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Батайск#Азов#Каменск-Шахтинский#Новочеркасск#Шахты#Новошахтинск
Подпишитесь
В Ростове застраивают кладбища, пока жители боятся наглых мародеров
Сегодня, 15:19
Стали известны новые подробности дела учительницы, утонувшей в коллекторе Ростова
Сегодня, 15:27
В Ростовской области опровергли слухи о проведении акции «Небесный полк» 9 мая
Сегодня, 15:11
Улицу Малиновского в Ростове будут постоянно перекрывать во время ливней
Сегодня, 14:24
«Тройная оплата»: эксперт рассказал, как в автобусах Ростова списывают деньги с карт
Сегодня, 11:23
В Ростове осудили секретаря ВВК, собиравшей взятки со студентов за медкомиссии
Сегодня, 13:24