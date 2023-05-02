Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Новый скандал зреет вокруг многострадальной пятиэтажки в переулке Кривошлыковском, 4. Выселенные из признанного аварийным дома жильцы заявили, что туда стали наведываться мародеры. Злоумышленников не останавливают ни видеокамеры, ни полиция, ни сотрудники МЧС. Более того, мародеры наведывались в квартиры, в которых еще жили люди.
«Каково это жить без тепла, газа, воды и света, когда по подъездам бродят и ломятся в двери незнакомые мужики с инструментами, представить несложно», — пишут жильцы дома в соцсетях.
Напомним, судебные тяжбы и споры жильцов пятиэтажки на Кривошлыковском, 4 с местными властями длились в течение последних трех лет. Люди настаивали на проведении капитального ремонта дома, но власти уверяли, что из-за трещины в пятиэтажке ее можно только снести. За эти годы ростовчане обращались и к президенту Владимиру Путину, и посещали «Первый канал», и суды разных инстанций, чтобы добиться сохранения дома. Дом отключили от коммуникаций, однако несколько жильцов отказывались покидать свои квартиры. При этом, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, закон нигде не был нарушен, а потому квартиры были изъяты, собственникам выплачиваются компенсации.
Ранее жильцы дома на улице Шеболдаева, 4 в Ростове заявили, что их дом хотят снести, несмотря на его удовлетворительное состояние. Ситуацию они сравнили со скандалом вокруг пятиэтажки в Кривошлыковском переулке.