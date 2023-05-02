Напомним, судебные тяжбы и споры жильцов пятиэтажки на Кривошлыковском, 4 с местными властями длились в течение последних трех лет. Люди настаивали на проведении капитального ремонта дома, но власти уверяли, что из-за трещины в пятиэтажке ее можно только снести. За эти годы ростовчане обращались и к президенту Владимиру Путину, и посещали «Первый канал», и суды разных инстанций, чтобы добиться сохранения дома. Дом отключили от коммуникаций, однако несколько жильцов отказывались покидать свои квартиры. При этом, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, закон нигде не был нарушен, а потому квартиры были изъяты, собственникам выплачиваются компенсации.