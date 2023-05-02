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Мать подозреваемого в убийстве младенца ростовчанина заявила о его невиновности

2 мая 2023, 07:15
Фото: СУ СКР по Ростоувской области
Мать подозреваемого в убийстве младенца заявила о невиновности отца-ростовчанина
Мать подозреваемого в убийстве дочери ростовчанина заявила, что он «трясся» над ребенком, пишут СМИ.

В Ростове продолжается расследование убийства 8-месячной девочки. Ее останки полицейский обнаружили расфасованными по пакетам в морозилке. Подозреваемыми в расправе проходят родители девочки — 33-летний отец и 23-летняя мать. Сейчас они находятся в СИЗО.

Мать подозреваемого ростовчанина заявила «Известиям», что ее сын не мог убить дочь. С ее слов, он был заботливым родителем и буквально «трясся» над ребенком. «Он никогда не допустил бы вот этого. Никогда в жизни», — говорит женщина.

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Более того, она утверждает, что отец убитой девочки обращался в опеку, вызывал участковых и врачей, чтобы снять побои.

Напомним, убийство ребенка произошло 28 апреля. По предварительной версии, супруги поссорились. Отец девочки решил ногой ударить жену, однако удар пришелся в голову маленькой дочери. Девочка сразу же погибла. Чтобы избавиться от тела, супруги воспользовались ножами, после чего спрятали останки девочки в морозилку. Позже они вызвали полицию и заявили, что дочь у них якобы украли. Однако при осмотре квартиры полицейские нашли останки ребенка.

Вместе с тем знакомые матери девочки утверждают, что супруг регулярно подвергал ее домашнему насилию. Они предполагают, что он мог надавить на жену, чтобы она помогла ему сокрыть преступление.

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