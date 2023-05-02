Мать подозреваемого ростовчанина заявила «Известиям», что ее сын не мог убить дочь. С ее слов, он был заботливым родителем и буквально «трясся» над ребенком. «Он никогда не допустил бы вот этого. Никогда в жизни», — говорит женщина.