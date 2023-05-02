Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В Ростове продолжается расследование убийства 8-месячной девочки. Ее останки полицейский обнаружили расфасованными по пакетам в морозилке. Подозреваемыми в расправе проходят родители девочки — 33-летний отец и 23-летняя мать. Сейчас они находятся в СИЗО.
Мать подозреваемого ростовчанина заявила «Известиям», что ее сын не мог убить дочь. С ее слов, он был заботливым родителем и буквально «трясся» над ребенком. «Он никогда не допустил бы вот этого. Никогда в жизни», — говорит женщина.
Более того, она утверждает, что отец убитой девочки обращался в опеку, вызывал участковых и врачей, чтобы снять побои.
Напомним, убийство ребенка произошло 28 апреля. По предварительной версии, супруги поссорились. Отец девочки решил ногой ударить жену, однако удар пришелся в голову маленькой дочери. Девочка сразу же погибла. Чтобы избавиться от тела, супруги воспользовались ножами, после чего спрятали останки девочки в морозилку. Позже они вызвали полицию и заявили, что дочь у них якобы украли. Однако при осмотре квартиры полицейские нашли останки ребенка.
Вместе с тем знакомые матери девочки утверждают, что супруг регулярно подвергал ее домашнему насилию. Они предполагают, что он мог надавить на жену, чтобы она помогла ему сокрыть преступление.