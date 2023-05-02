Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Новый жилой район хотят построить в Ростове рядом с Северным кладбищем. Площадь участка, который уже выставили на торги, составляет 32,8 гектара. Указывается, что его отдадут под комплексное развитие территории.
«В рамках концепции предполагается возведение многоэтажных жилых домов», — уточняют организаторы торгов.
В качестве плюсов участка они называют хорошую транспортную доступность, расположение неподалеку школ, больниц и коммерческой инфраструктуры.
Начальная цена объекта пока не определена. Сами торги состоятся в третьем квартале этого года.
Ранее в Ростове застройщик Левенцовки получил десятки гектаров земли под освоение территории.