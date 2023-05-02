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Новый жилой район появится рядом с Северным кладбищем в Ростове

2 мая 2023, 08:27
Фото: земля.дом.рф
Новый жилой район появится рядом с Северным кладбищем в Ростове
В Ростове строительство нового жилого района запланировано на участке рядом с Северным кладбищем, землю уже выставили на торги, сообщает портал ДОМ.РФ.

Новый жилой район хотят построить в Ростове рядом с Северным кладбищем. Площадь участка, который уже выставили на торги, составляет 32,8 гектара. Указывается, что его отдадут под комплексное развитие территории.

«В рамках концепции предполагается возведение многоэтажных жилых домов», — уточняют организаторы торгов.

В качестве плюсов участка они называют хорошую транспортную доступность, расположение неподалеку школ, больниц и коммерческой инфраструктуры.

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Начальная цена объекта пока не определена. Сами торги состоятся в третьем квартале этого года.

Ранее в Ростове застройщик Левенцовки получил десятки гектаров земли под освоение территории.

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