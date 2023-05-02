Подростку из Новошахтинска грозит до 12 лет колонии за незаконную продажу наркотиков

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Следственный отдел Новошахтинска сообщил о завершении расследования дела 17-летнего подростка, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков в значительном размере.
Согласно версии следователей, в марте текущего года юноша, находящийся в Шахтах, получил через мессенджер сообщение с координатами тайника, где находилась партия наркотиков для сбыта. Вещество уже было расфасовано по пакетам, и юноша реализовал наркотики в Новошахтинске с помощью закладок, после чего был задержан полицейскими.
Сейчас несовершеннолетний находится под домашним арестом, уже установлено, что подросток уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Его дело передали в суд на рассмотрение.
В СУ СК РФ по Ростовской области обращают внимание на то, что, несмотря на юный возраст, уголовная ответственность за сбыт наркотиков наступает с 16 лет, а потому по части 1 статьи 228 УК РФ молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы за торговлю и хранение наркотиков. Однако статья о распространении психотропных веществ через Интернет предусматривает ужесточение наказание на срок от пяти до 12 лет с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей, либо зарплаты осужденного за период до трех лет.
Ранее в Ростовской области ликвидировали крупные нарколаборатории.