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Подростку из Новошахтинска грозит до 12 лет колонии за незаконную продажу наркотиков

2 мая 2023, 17:19
Фото: pxhere.com
Подростку из Новошахтинска грозит до 12 лет колонии за незаконную продажу наркотиков
В Ростовской области 17-летнему подростку из Новошахтинска грозит от 5 до 12 лет тюрьмы из-за хранения и продажи наркотиков через «закладки», об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Следственный отдел Новошахтинска сообщил о завершении расследования дела 17-летнего подростка, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков в значительном размере.

Согласно версии следователей, в марте текущего года юноша, находящийся в Шахтах, получил через мессенджер сообщение с координатами тайника, где находилась партия наркотиков для сбыта. Вещество уже было расфасовано по пакетам, и юноша реализовал наркотики в Новошахтинске с помощью закладок, после чего был задержан полицейскими.

Сейчас несовершеннолетний находится под домашним арестом, уже установлено, что подросток уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Его дело передали в суд на рассмотрение.

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В СУ СК РФ по Ростовской области обращают внимание на то, что, несмотря на юный возраст, уголовная ответственность за сбыт наркотиков наступает с 16 лет, а потому по части 1 статьи 228 УК РФ молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы за торговлю и хранение наркотиков. Однако статья о распространении психотропных веществ через Интернет предусматривает ужесточение наказание на срок от пяти до 12 лет с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей, либо зарплаты осужденного за период до трех лет.

Ранее в Ростовской области ликвидировали крупные нарколаборатории.

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