Подростку из Новошахтинска грозит до 12 лет колонии за незаконную продажу наркотиков

В СУ СК РФ по Ростовской области обращают внимание на то, что, несмотря на юный возраст, уголовная ответственность за сбыт наркотиков наступает с 16 лет, а потому по части 1 статьи 228 УК РФ молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы за торговлю и хранение наркотиков. Однако статья о распространении психотропных веществ через Интернет предусматривает ужесточение наказание на срок от пяти до 12 лет с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей, либо зарплаты осужденного за период до трех лет.