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Полиция попросила мэрию Ростова пока не комментировать гибель пенсионерки в водостоке

2 мая 2023, 06:25
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Полиция попросила мэрию Ростова пока не комментировать гибель пенсионерки в водостоке
Полиция попросила властей Ростова воздержаться от комментирования гибели в коллекторе пожилой горожанки, пишут СМИ.

Власти Ростова объяснили, почему не дают комментариев о гибели в коллекторе 81-летней учительницы английского языка. Женщина погибла 28 апреля, во время сильного ливня. Горожанка не заметила обрыв и упала в водосточную канаву, где позже захлебнулась

Первый замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников заявил Donnews, что полиция попросила чиновников пока не комментировать инцидент, так как необходимо дождаться установления всех обстоятельств гибели женщины.

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«Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным», — приводит слова Овчинникова издание.

По словам чиновника, злополучную ливневку несколько раз обследовали в этом году. Более того, в крайний раз инспекция посещала это место за десять дней до трагедии и постановила, что водосток имеет нормативную пропускную способность.

Напомним, по факту гибели горожанки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Ход его расследования взял на контроль глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

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