Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Власти Ростова объяснили, почему не дают комментариев о гибели в коллекторе 81-летней учительницы английского языка. Женщина погибла 28 апреля, во время сильного ливня. Горожанка не заметила обрыв и упала в водосточную канаву, где позже захлебнулась
Первый замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников заявил Donnews, что полиция попросила чиновников пока не комментировать инцидент, так как необходимо дождаться установления всех обстоятельств гибели женщины.
«Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным», — приводит слова Овчинникова издание.
По словам чиновника, злополучную ливневку несколько раз обследовали в этом году. Более того, в крайний раз инспекция посещала это место за десять дней до трагедии и постановила, что водосток имеет нормативную пропускную способность.
Напомним, по факту гибели горожанки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Ход его расследования взял на контроль глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.