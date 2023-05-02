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Полутеневое затмение Луны жители Ростова смогут увидеть поздним вечером 5 мая

2 мая 2023, 20:42
Фото: rostovgazeta.ru
Полутеневое затмение Луны жители Ростова смогут увидеть поздним вечером 5 мая
Жители Ростова-на-Дону смогут увидеть полутеневое затмение Луны, которое произойдет 5 мая в вечернем небе, когда тень Земли упадет на Луну.

Наблюдать редкое природное явление можно будет с  18.14 до 22.23 мск. Максимальное погружение Луны в полутень произойдет в 20.23 мск. Чтобы увидеть это явление телескоп не требуется, однако снижение яркости Луны будет незначительным.

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Согласно информации Московского планетария, следующее полутеневое затмение Луны можно будет увидеть лишь в сентябре 2042 года. Так что у ростовчан есть шанс посмотреть на это необычное явление всего один раз за более чем двадцать лет.

Ранее ростовчан могли наблюдать звездный дождь из потока Лириды, который прошел с 14 по 25 апреля.

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