Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:44
Updated Сегодня, 20:44
Наблюдать редкое природное явление можно будет с 18.14 до 22.23 мск. Максимальное погружение Луны в полутень произойдет в 20.23 мск. Чтобы увидеть это явление телескоп не требуется, однако снижение яркости Луны будет незначительным.
Согласно информации Московского планетария, следующее полутеневое затмение Луны можно будет увидеть лишь в сентябре 2042 года. Так что у ростовчан есть шанс посмотреть на это необычное явление всего один раз за более чем двадцать лет.
Ранее ростовчан могли наблюдать звездный дождь из потока Лириды, который прошел с 14 по 25 апреля.