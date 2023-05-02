«Есть люди, которые создают собственные Вселенные. Их всегда мало, но Танаису повезло», — сообщили сотрудники музея, добавив, что прощание с бывшим руководителем пройдет на территории Танаиса 3 мая, а погребение музейщика и писателя запланировано провести на Недвиговском кладбище.