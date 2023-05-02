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После борьбы с болезнью скончался экс-директор заповедника «Танаис» Валерий Чеснок

2 мая 2023, 13:49
Фото: vk.com/tanaismuseum
После борьбы с болезнью скончался экс-директор заповедника «Танаис» Валерий Чеснок
В Ростовской области после продолжительной болезни из жизни ушел бывший директор музея-заповедника «Танаис» Валерий Чеснок, об этом сообщили работники музея и близкие друзья усопшего.

Спецкор в ЮФО «Казачьей газеты» и газеты «Отчий Дон» Юрий Дегтярев сообщил о гибели 81-летнего Валерия Чеснока, который долгие годы был сотрудником и директором музея-заповедника «Танаис». По словам Дегтярева, Чеснок ушел из жизни 2 мая после продолжительной болезни.

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Сотрудники Танаиса также опубликовали некролог по бывшему руководителю, который стал целой эпохой в истории Танаиса, подарив музею более 30 лет своей жизни и труда.

«Есть люди, которые создают собственные Вселенные. Их всегда мало, но Танаису повезло», — сообщили сотрудники музея, добавив, что прощание с бывшим руководителем пройдет на территории Танаиса 3 мая, а погребение музейщика и писателя запланировано провести на Недвиговском кладбище.

Ранее в Танаисе нашли захоронения неизвестной науке греческой общины.

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