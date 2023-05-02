Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Спецкор в ЮФО «Казачьей газеты» и газеты «Отчий Дон» Юрий Дегтярев сообщил о гибели 81-летнего Валерия Чеснока, который долгие годы был сотрудником и директором музея-заповедника «Танаис». По словам Дегтярева, Чеснок ушел из жизни 2 мая после продолжительной болезни.
Сотрудники Танаиса также опубликовали некролог по бывшему руководителю, который стал целой эпохой в истории Танаиса, подарив музею более 30 лет своей жизни и труда.
«Есть люди, которые создают собственные Вселенные. Их всегда мало, но Танаису повезло», — сообщили сотрудники музея, добавив, что прощание с бывшим руководителем пройдет на территории Танаиса 3 мая, а погребение музейщика и писателя запланировано провести на Недвиговском кладбище.
Ранее в Танаисе нашли захоронения неизвестной науке греческой общины.