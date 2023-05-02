Программа лояльности МТС Банка с Cosmos Hotel Group: время воспользоваться

Для решения повседневных задач можно заказать билеты, такси или отель — через круглосуточный Консьерж-сервис.

Также клиенты МТС Банка премиальных программ Private и Премиум могут воспользоваться акцией «Такси за наш счет» и получить бесплатные поездки на такси и трансферы в аэропорт и обратно в рамках Пакета услуг МТС Банк Private .

В премиальное обслуживание включено бесплатное посещение бизнес-залов в удобном для клиента формате (достаточно предъявить QR -код, который теперь доступен в приложении MILEONAIR и приложении МТС Банка для клиентов Премиум и в приложении Konsierge — для Private).