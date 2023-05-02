Программа лояльности МТС Банка с Cosmos Hotel Group: время воспользоваться

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Одно из актуальных преимуществ программы, особенно в период весенне-летнего сезона, — это возможность получить скидку на бронирование отелей сети, состоящей из более чем 30 гостиниц с общим номерным фондом свыше 9000 номеров.
Программа лояльности гарантирует клиентам программы обслуживания МТС Банк Private скидку 8%, а владельцам пакета услуг МТС Банк Премиум — 5%.
Чтобы стать участником программы достаточно ввести специальный промокод, который придет в персональной рассылке от МТС Банка, на странице бронирования отеля на сайте www.cosmosgroup.ru .
Для премиальных клиентов МТС Банк предлагает широкий спектр нефинансовых сервисов, которые сделают отдых комфортным, легким и приятным даже в мелочах. Например:
Для решения повседневных задач можно заказать билеты, такси или отель — через круглосуточный Консьерж-сервис.
Также клиенты МТС Банка премиальных программ Private и Премиум могут воспользоваться акцией «Такси за наш счет» и получить бесплатные поездки на такси и трансферы в аэропорт и обратно в рамках Пакета услуг МТС Банк Private .
В премиальное обслуживание включено бесплатное посещение бизнес-залов в удобном для клиента формате (достаточно предъявить QR -код, который теперь доступен в приложении MILEONAIR и приложении МТС Банка для клиентов Премиум и в приложении Konsierge — для Private).
Сервис «Здоровье» включает страховой полис международного добровольного медицинского страхования (ДМС): в зависимости от выбранной программы он позволяет получить квалифицированную и своевременную медицинскую помощь в более чем 120 странах мира. А сервис «Телемедицина» доступен бесплатно из любой точки мира.
Доступ ко всем привилегиям и сервисам можно получить в приложении МТС Банка или непосредственно у персонального менеджера.
Новые клиенты, желающие отправить заявку на оформление пакетов услуг, могут это сделать через официальный сайт банка. Кстати, подключить пакет услуг МТС Банк Премиум можно в любом офисе банка, а пакет услуг Private — в офисах Private Banking в Москве и его региональных представительствах.