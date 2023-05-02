РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

«В России фосфогипс применяется в качестве удобрения, из него производят стройматериалы, а также инновационный дорожно-строительный материал для создания дорожного полотна, устойчивого к сложным климатическим условиям, - сообщил Буцаев. - За 2021 год в стране образовалось более 12 миллионов тонн фосфогипса, из которых 3,2 миллиона тонн были утилизированы».