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РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

2 мая 2023, 11:26
Российский экологический оператор (РЭО) заключил соглашение с Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ). Стороны будут совместно содействовать применению в отечественной экономике вторичных продуктов, которые образуются в процессе производства удобрений.

Речь идет, в частности, о фосфогипсе - это вторичный продукт, образующийся при производстве минеральных удобрений, - и продуктах, которые образуются в процессе его утилизации, пишет gorod55.ru.

Фосфогипс планируют использовать в строительной и сельскохозяйственной отраслях, а также в сфере ЖКХ и других. Специалисты РЭО и РАПУ будут вести мониторинг результатов деятельности.

Из заявления гендиректора РЭО Дениса Буцаева следует, что подписанное с РАПУ соглашение ориентировано на исполнение отраслевых программ, предусматривающих применение вторичных продуктов и вторсырья из вторичных продуктов в экономических отраслях, и федпроекта «Экономика замкнутого цикла».

«В России фосфогипс применяется в качестве удобрения, из него производят стройматериалы, а также инновационный дорожно-строительный материал для создания дорожного полотна, устойчивого к сложным климатическим условиям, - сообщил Буцаев. - За 2021 год в стране образовалось более 12 миллионов тонн фосфогипса, из которых 3,2 миллиона тонн были утилизированы».

По словам исполнительного директора РАПУ Максима Кузнецова, максимизация применения и переработки вторичных ресурсов является одним из приоритетов отечественных производителей минеральных удобрений.

«Мы уверены, что в партнерстве с РЭО нам удастся многое сделать в направлении утилизации вторичных ресурсов, включая фосфогипс», - заявил Кузнецов.

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский в свою очередь сообщил, что в рамках заключённого соглашения проработают возможности использования финансовых инструментов со стороны оператора. Инфраструктуру использования фосфогипса будут развивать в соответствии с действующими в России нормативно-правовыми актами, отметил Шияновский.

Напомним: в минувшем году в кабмине РФ была утверждена отраслевая программа «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Она предусматривает достижение следующих показателей по объемам вторичного сырья в промышленных отраслях: 15 процентов — до 2024-го и 34 процента — до 2030 года.

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