РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Речь идет, в частности, о фосфогипсе - это вторичный продукт, образующийся при производстве минеральных удобрений, - и продуктах, которые образуются в процессе его утилизации, пишет gorod55.ru.
Фосфогипс планируют использовать в строительной и сельскохозяйственной отраслях, а также в сфере ЖКХ и других. Специалисты РЭО и РАПУ будут вести мониторинг результатов деятельности.
Из заявления гендиректора РЭО Дениса Буцаева следует, что подписанное с РАПУ соглашение ориентировано на исполнение отраслевых программ, предусматривающих применение вторичных продуктов и вторсырья из вторичных продуктов в экономических отраслях, и федпроекта «Экономика замкнутого цикла».
«В России фосфогипс применяется в качестве удобрения, из него производят стройматериалы, а также инновационный дорожно-строительный материал для создания дорожного полотна, устойчивого к сложным климатическим условиям, - сообщил Буцаев. - За 2021 год в стране образовалось более 12 миллионов тонн фосфогипса, из которых 3,2 миллиона тонн были утилизированы».
По словам исполнительного директора РАПУ Максима Кузнецова, максимизация применения и переработки вторичных ресурсов является одним из приоритетов отечественных производителей минеральных удобрений.
«Мы уверены, что в партнерстве с РЭО нам удастся многое сделать в направлении утилизации вторичных ресурсов, включая фосфогипс», - заявил Кузнецов.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский в свою очередь сообщил, что в рамках заключённого соглашения проработают возможности использования финансовых инструментов со стороны оператора. Инфраструктуру использования фосфогипса будут развивать в соответствии с действующими в России нормативно-правовыми актами, отметил Шияновский.
Напомним: в минувшем году в кабмине РФ была утверждена отраслевая программа «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Она предусматривает достижение следующих показателей по объемам вторичного сырья в промышленных отраслях: 15 процентов — до 2024-го и 34 процента — до 2030 года.