Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:46
По словам источника Donday, 33-летний мужчина и его 23-летняя супруга заявляют, что не участвовали в убийстве ребенка. Однако, как сообщил источник издания в силовых структурах, в квартире был обнаружен кухонный топорик для разделки мяса со следами ДНК девочки, а фрагменты ее тела были найдены в ванной комнате.
Предварительно известно, что родители расчленили дочь, затем перекрутили останки при помощи электрической мясорубки и разложили получившееся по полимерным пакетам.
Трагическое происшествие случилось 28 апреля в одном из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. Родители девочки заявили о том, что их ребенок, якобы пропал, однако при проверке сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире доказательства убийства ребенка, а его останки находились в холодильнике. Супруги были задержаны и заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». Если их вина будет доказана, то родителям грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время они оба помещены под стражу.
При этом мать арестованного отца ребенка заявила, что не верит в его причастность к произошедшему.