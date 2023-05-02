rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Изображение материала

Родители, подозреваемые в убийстве 8-месячной дочки в Ростове, отрицают свою вину

2 мая 2023, 14:44
Фото: vk.com/surnd
Родители, подозреваемые в убийстве 8-месячной дочки в Ростове, отрицают свою вину

Пара из Ростова, в доме которой нашли останки их дочери, отрицают вину в ее убийстве

Родители, подозреваемые в убийстве и в расчленении своей 8-месячной дочери в Ростове-на-Дону, отрицают свою вину в этом жутком преступлении, сообщают местные СМИ.

По словам источника Donday, 33-летний мужчина и его 23-летняя супруга заявляют, что не участвовали в убийстве ребенка. Однако, как сообщил источник издания в силовых структурах, в квартире был обнаружен кухонный топорик для разделки мяса со следами ДНК девочки, а фрагменты ее тела были найдены в ванной комнате.

Суд до конца июня арестовал родителей, убивших новорожденную дочь в Ростове
Узнать подробнее

Предварительно известно, что родители расчленили дочь, затем перекрутили останки при помощи электрической мясорубки и разложили получившееся по полимерным пакетам.

Трагическое происшествие случилось 28 апреля в одном из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. Родители девочки заявили о том, что их ребенок, якобы пропал, однако при проверке сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире доказательства убийства ребенка, а его останки находились в холодильнике. Супруги были задержаны и заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». Если их вина будет доказана, то родителям грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время они оба помещены под стражу.

При этом мать арестованного отца ребенка заявила, что не верит в его причастность к произошедшему.

Читайте также:
Мефедрон нашли в крови родителей, убивших новорожденную дочь в Ростове«Промахнулся»: стало известно, почему родители убили новорожденную дочь в РостовеСледователи опубликовали видео допроса родителей, убивших 8-месячную дочь в Ростове
#Елена Янкевич
Подпишитесь
В Ростове застраивают кладбища, пока жители боятся наглых мародеров
Сегодня, 15:19
Стали известны новые подробности дела учительницы, утонувшей в коллекторе Ростова
Сегодня, 15:27
В Ростовской области опровергли слухи о проведении акции «Небесный полк» 9 мая
Сегодня, 15:11
Улицу Малиновского в Ростове будут постоянно перекрывать во время ливней
Сегодня, 14:24
«Тройная оплата»: эксперт рассказал, как в автобусах Ростова списывают деньги с карт
Сегодня, 11:23
В Ростове осудили секретаря ВВК, собиравшей взятки со студентов за медкомиссии
Сегодня, 13:24