Трагическое происшествие случилось 28 апреля в одном из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. Родители девочки заявили о том, что их ребенок, якобы пропал, однако при проверке сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире доказательства убийства ребенка, а его останки находились в холодильнике. Супруги были задержаны и заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». Если их вина будет доказана, то родителям грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время они оба помещены под стражу.