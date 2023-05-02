Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В Госдуме разрабатывается законопроект, по которому в стране хотят ввести выплату для супружеских пар, проживших вместе более 20 лет. Депутаты объясняют, что инициатива должна помочь укреплению института семьи.
Предполагается, что прожившие вместе более 20 лет супруги, смогут единоразово получить по 20 тысяч рублей на каждого без учета районных коэффициентов. Затем на получение выплаты они смогут рассчитывать каждые последующие пять лет. Кроме того, региональные власти смогут устанавливать свои меры поддержки таких супружеских пар.
Депутат Ярослав Нилов заявил ТАСС, что законопроект хотят посвятить Владимиру Жириновскому, «чей первый и единственный брак продлился много десятилетий».
Ранее в Ростовской области в многодетной семье появился на свет 14-й ребенок.