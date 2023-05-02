Предполагается, что прожившие вместе более 20 лет супруги, смогут единоразово получить по 20 тысяч рублей на каждого без учета районных коэффициентов. Затем на получение выплаты они смогут рассчитывать каждые последующие пять лет. Кроме того, региональные власти смогут устанавливать свои меры поддержки таких супружеских пар.