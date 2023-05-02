Ростовчанка в Севастополе рассказала о ситуации в городе после атак беспилотников

«Сильной паники нет. Есть, конечно, те, кто бегут. Но в целом у жителей Севастополя абсолютно другое мировоззрение, если бы в Ростове происходило то, что происходит здесь — вы не представляете, сколько бы трусов вскрылось и бежало. Здесь люди закаленные, храбрые и душевные, помогают, чем могут, и радуются, что они с Россией», — рассказала Анна, добавив, что только очень малый процент людей с пониманием относится к действиям украинского режима и оправдывает их.