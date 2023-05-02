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Ростовчанка в Севастополе рассказала о ситуации в городе после атак беспилотников

2 мая 2023, 17:45
Фото: pxhere.com
Ростовчанка в Севастополе рассказала о ситуации в городе после атак беспилотников
Ростовчанка, переехавшая в Севастополь, рассказала, как горожане держатся после атак беспилотников, и в чем отличие между жителями двух городов, комментарий предоставили корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, 2 мая губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что на Крымском полуострове объединенные силы Черноморского флота Российской Федерации и ПВО отражают атаку украинских беспилотников.

Ростовчанка Анна*[прим. редакции — имя изменено в целях сохранения анонимности источника], находящаяся в Севастополе, рассказала, какая обстановка сохраняется в городе после атак украинских БПЛА.

«Люди реагируют гораздо проще, чем в Ростове — не убегают, не уезжают. Севастополь вообще другой город, жители патриотически настроены, реагируют спокойно, доверяют власти и профессионализму военнослужащих», — рассказала ростовчанка, сообщив, что большая часть населения оказывает посильную помощь военным и беженцам: собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети и помогают другим.

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Более того, по словам ростовчанки, даже текущая ситуация не смогла изменить настроя местных жителей, которые продолжают радоваться присоединению к России.

«Сильной паники нет. Есть, конечно, те, кто бегут. Но в целом у жителей Севастополя абсолютно другое мировоззрение, если бы в Ростове происходило то, что происходит здесь — вы не представляете, сколько бы трусов вскрылось и бежало. Здесь люди закаленные, храбрые и душевные, помогают, чем могут, и радуются, что они  с Россией», — рассказала Анна, добавив, что только очень малый процент людей с пониманием относится к действиям украинского режима и оправдывает их.

Ранее ростовчане заявили, что «шарахаются от каждого щелчка».

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