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Сестра военного из Новочеркасска рассказала подробности его гибели в зоне СВО

2 мая 2023, 07:30
Фото: mil.ru
Сестра военного из Новочеркасска рассказала подробности его гибели в зоне СВО
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Костромской области Татьяна Сушон. Она рассказала подробности гибели брата в зоне СВО - жителя Новочеркасска Евгения Скурихина.

Ранее, со ссылкой на местные СМИ, RostovGazeta сообщала, что доброволец Евгений Скурихин погиб по пути из зоны СВО домой. Однако обратившаяся в редакцию RostovGazeta его сестра, рассказала, как было на самом деле.

«Мой брат Евгений Скурихин погиб не по дороге домой, а в зоне СВО 15 апреля. На тот момент — до 23 апреля, он был еще на передовой. Контракт у него заканчивался 30 апреля», — отмечает Татьяна Сушон.

Раньше окончания контракта, по ее словам, боец никак не мог вернуться домой.

«У меня же и второй брат вместе с ним. Он все видел и знает», — подчеркивает собеседница.

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Похоронили Евгения Скурихина, по словам сестры, в Новочеркасске - на Аллее Славы.

«Мы из Костромской области. Брат был военным. После службы он вышел на пенсию, жил в Новочеркасске. Когда он подписал контракт, ему было 40 лет», — рассказывает Татьяна.

Сестра добавляет, что у Евгения Скурихина осталось двое детей — сын и дочка.

Ранее RostovGazeta сообщала, что четыре человека пострадали в ДТП в Каменском районе. 

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