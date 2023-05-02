Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Ранее, со ссылкой на местные СМИ, RostovGazeta сообщала, что доброволец Евгений Скурихин погиб по пути из зоны СВО домой. Однако обратившаяся в редакцию RostovGazeta его сестра, рассказала, как было на самом деле.
«Мой брат Евгений Скурихин погиб не по дороге домой, а в зоне СВО 15 апреля. На тот момент — до 23 апреля, он был еще на передовой. Контракт у него заканчивался 30 апреля», — отмечает Татьяна Сушон.
Раньше окончания контракта, по ее словам, боец никак не мог вернуться домой.
«У меня же и второй брат вместе с ним. Он все видел и знает», — подчеркивает собеседница.
Похоронили Евгения Скурихина, по словам сестры, в Новочеркасске - на Аллее Славы.
«Мы из Костромской области. Брат был военным. После службы он вышел на пенсию, жил в Новочеркасске. Когда он подписал контракт, ему было 40 лет», — рассказывает Татьяна.
Сестра добавляет, что у Евгения Скурихина осталось двое детей — сын и дочка.
Ранее RostovGazeta сообщала, что четыре человека пострадали в ДТП в Каменском районе.