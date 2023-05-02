Смерть пожилой учительницы может быть не связана с дождем: причину выяснит следствие

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Как отметили спикеры, дожди в Ростове не прекращаются на протяжении месяца. Однако именно 28 апреля с 14 до 16 часов, донскую столицу накрыл самый мощный ливень. За два часа дождя в городе выпало половины месячной нормы осадков.
По словам Юрия Овчинникова, именно после этого ливня было подтоплено 15 территорий, на местах подтоплений работали 40 помп, а также аварийные бригады. На территории Октябрьского района Ростова-на-Дону в переулке Авиамоторном погибла ростовчанка –Лидия Григорьевна Радченко. В настоящее время следственные органы выясняют причины произошедшего: смерть 80-летней учительницы может быть не связана с дождем.
Спикеры пояснили, что в настоящий момент по данному происшествию вопросов больше чем ответов.
Мы плотно работаем с правоохранительными органами и возникает много вопросов. В частности, до сих пор не установлены причины смерти Лидии Радченко, а известные детали мы раскрыть не готовы, так как существует тайна следствия, — заявил и.о. главы администрации города Ростова-на-Дону Юрий Овчинников.
По его словам, администрация города сразу связалась с семьей погибшей и выразила соболезнования в связи с огромной утратой. От предложенной помощи родные Лидии Григорьевны отказались. Спикер также добавил, что в деле появились и свидетели, однако их показания разнятся, а специалистам до сих пор не удалось установить точное место трагедии. Судебная экспертиза, которая сейчас идет, обнародует результаты не ранее двух недель.
Участок ливневой канализации, где произошла трагедия, представляет собой открытый лоток с началом от кромки дороги по улице Оганова и до пересечения улицы Тульской и переулка Авиамоторного. Он не предназначен для движения людей и транспорта. Объект содержится МСУПом, и на регулярной основе проводятся проверки его состояния. Так, в 2023 году осуществлялись осмотры 22 февраля, 28 февраля, 30 марта и 18 апреля. Пропускное состояние – нормативное, однако требует ремонта стенок и основания, — подчеркнул выступающий.
Протяженность ливневой канализации в Ростове-на-Дону составляет 870 километров, из которых всего 173 находятся в реестре муниципальной собственности. Ежегодно бюджету города выделяется на развитие и содержание ростовских ливневок 115 миллионов рублей. В текущем году был также выделен дополнительно 1 миллион рублей, что позволит оформить около 50 километров сетей ливневой канализации, а в последующем обеспечить возможность их ремонта и обслуживания.
Еще одно масштабное направление в работе городских властей - разработка схемы ливневой канализации. Дело в том, что в соответствии с требованиями 416 Федерального закона РФ развитие ливневой канализации: как строительство новых участков, так и реконструкция существующих, возможно только на основании утвержденной Схемы ливневой канализации. Ее разработка будет завершена в III квартале этого года.
Схема отразит как текущее расположение объектов ливневой канализации, так и перспективное их развитие с учетом изменений в застройке территории города, определит мероприятия, необходимые для развития системы ливневой канализации, станет основой для их последующего проектирования, в том числе в районах перспективной застройки: Левобережной зоне и территории старого аэропорта.
Кроме того, в рамках исполнения поручений губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, для отвода дождевых вод с застроенных территорий Советского района (ул. Доватора, ул. Мадояна, ул. Малиновского), а также микрорайона Левенцовского до конца этого года будет завершено проектирование реконструкции системы ливневой канализации бассейна №1.
Намечены трассы коллекторов и места очистных сооружений. В текущем году подготовка документации будет завершена, затем будут выделены средства на реализацию проекта и строительные работы.