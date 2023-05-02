Смерть пожилой учительницы может быть не связана с дождем: причину выяснит следствие

По его словам, администрация города сразу связалась с семьей погибшей и выразила соболезнования в связи с огромной утратой. От предложенной помощи родные Лидии Григорьевны отказались. Спикер также добавил, что в деле появились и свидетели, однако их показания разнятся, а специалистам до сих пор не удалось установить точное место трагедии. Судебная экспертиза, которая сейчас идет, обнародует результаты не ранее двух недель.